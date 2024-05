Skąd James Hetfield czerpie miliony dolarów? Sprawdź źródła jego dochodów

Metallica to jedna z najbardziej dochodowych grup w historii muzyki. Logo zespołu jest równie rozpoznawalne jak symbole Coca-Coli czy Adidasa. Już w 2009 roku Metallica dołączyła do elitarnego grona Rock and Roll Hall of Fame.

Metallica na szczycie: jakie są ich zarobki?

Metallica podczas jednej trasy koncertowej potrafi wygenerować przychody rzędu 50-100 milionów dolarów z biletów, sprzedaży gadżetów i innych źródeł. Między lipcem 2018 a lipcem 2019 roku, zespół zarobił na czysto 70 milionów dolarów.

W gronie muzycznych potentatów, Lars Ulrich, założyciel i nieformalny menedżer zespołu, może pochwalić się majątkiem wynoszącym 350 milionów dolarów. Wyprzedza go Gene Simmons z Kiss, posiadający o 50 milionów więcej. Na trzecim miejscu jest James Hetfield, którego przyjaźń z Ulrichem zaczęła się w 1981 roku dzięki ogłoszeniu w gazecie.

Ile zarobił James Hetfield dzięki Metallice?

James Hetfield jest uważany za jednego z najlepszych gitarzystów w historii metalu. Od początku lat 80. Metallica sprzedała ponad 125 milionów płyt na całym świecie, co przekłada się na ogromne zyski. Majątek Hetfielda szacowany jest na 300 milionów dolarów, a znaczną jego część stanowią posiadłości ziemskie. James jest również zapalonym kolekcjonerem samochodów.

Muzyk przez wiele lat mieszkał w hrabstwie Marin w Kalifornii, ale w 2016 roku przeniósł się z rodziną do Vail w Kolorado. W podcaście Joe Rogana wyjaśniał, że przeprowadzka była spowodowana konfliktem z sąsiadami, którzy negatywnie reagowali na jego powroty z polowań. Hetfield uznał to za hipokryzję, twierdząc, że ci sami ludzie kupują mięso w sklepach. W Kolorado muzyk odnalazł się znacznie lepiej.

Hetfield posiada również ogromne nieruchomości w hrabstwie Marin. W 1999 roku zakupił tam 465 hektarów ziemi w sąsiedztwie słynnego Skywalker Ranch należącego do George’a Lucasa. Na swojej posiadłości stworzył rancho "Rocking H Ranch". W 2008 roku wywołał kontrowersje, budując duży płot na szlaku turystycznym przebiegającym przez jego ziemię. W ramach ugody Hetfield przekazał lokalnej społeczności prawie 140 hektarów swojej ziemi, a hrabstwo wydało 650 tysięcy dolarów na stworzenie nowej ścieżki turystycznej.

