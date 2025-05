Droga Justyny Steczkowskiej na szczyt polskiej sceny muzycznej trwała latami. Artystka konsekwentnie udowadniała Polakom, że jej głos i osobowość sceniczna zasługują na uznanie. Teraz wokalistka zawalczy o wygraną 69. Konkursu Piosenki Eurowizji , jednak niewielu pamięta, iż piosenkarka już kiedyś reprezentowała Polskę w tym konkursie.

Justyna Steczkowska jest nazywana "matką Eurowizji". Artystka ma na swoim koncie masę projektów

Justyna Steczkowska może się pochwalić niezwykle bogatą dyskografią. Choć, za sprawą preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, internauci często wspominają o jej najnowszym albumie "WITCH Tarohoro", polska gwiazda ma na swoim koncie ponad piętnaście zarejestrowanych projektów długogrających. Jak sama wspomniała, przestała liczyć, ile wydała krążków, co nie dziwi ze względu na ich mnogość. Wśród kultowych zapisały się takie płyty jak "Anima", "XV", "Dzień i noc", "Naga", "Maria Magdalena. All Is One", "Steczkowska Demarczyk" czy chociażby dobrze znana "Dziewczyna Szamana".

Justyna Steczkowska działa na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. Już w szkole wykazywała wielkie zainteresowanie muzyką. Przełomem w jej karierze był rok 1994, kiedy dwukrotnie wystąpiła w programie telewizyjnym "Szansa na sukces". Odcinek z grupą Maanam, gdzie artystka wykonała piosenkę "Boskie Buenos", przeszedł do historii. Justyna Steczkowska wygrała wówczas w rywalizacji z innymi uczestnikami i dostała zaproszenie na 31. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Rozpoczęło to serię zdarzeń i sukcesów, które doprowadziły wokalistkę na sam szczyt. W 1995, rok po Edycie Górniak, reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką " Sama ". Autorami utworu są Mateusz Pospieszalski i Wojciech Waglewski. Artystka nie zajęła wtedy wysokiego miejsca, a teraz znowu zawalczy w konkursie.

"Zaszczyt rozpoczęcia tegorocznego konkursu przypadł Polsce!" - właśnie w ten sposób prowadząca Eurowizję w 1995 roku Mary Kennedy zapowiedziała pierwszy występ wieczoru. To właśnie naszemu krajowi przypadł zaszczyt otworzenia 40. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się w Point Theatre. Razem z Justyną na scenie wystąpiły jej siostry - Krystyna i Magda Steczkowskie, a także zespół Trebunie-Tutki. Po raz drugi orkiestrę dla polskiej reprezentacji prowadził Irlandczyk Noel Kelehan. Zaraz po Justynie wystąpił reprezentant gospodarzy. Co ciekawe, podczas tegorocznego półfinału Eurowizji Justyna Steczkowska wystąpi jako druga, a zapytana niedawno w jednym z wywiadów o to, która z rzędu chciałaby wystąpić tym razem podczas konkursu, mówiła, że "oby nie pierwsza".

Podobnie jak rok wcześniej, kiedy to Polskę reprezentowała Edyta Górniak, konkurs dla TVP1 ze studia w Warszawie komentował Artur Orzech. Utwór "Sama" nie przypadł do gustu jurorom w Europie. Jak podaje serwis Eurowizja.org, otrzymaliśmy wtedy zaledwie 15 punktów (najwyżej oceniło nas jury z Islandii, przyznając 6 punktów), co uplasowało Polskę na 18. miejscu tabeli końcowej. "Mnie i tak najbardziej podobała się polska piosenka!" - stwierdziła po konkursie Mary Kennedy, prowadząca widowisko. Miejmy nadzieję, że w tym roku Justyna Steczkowska zawędruje jak najwyżej!

