W lipcu 2020 roku doszło do szokującego zdarzenia z udziałem Tory'ego Laneza oraz raperki Megan Thee Stallion . Zgodnie z zeznaniami artyści opuszczali imprezę Kylie Jenner , gdy doszło do kłótni, która zakończyła się ranieniem kobiety w stopę. W grudniu 2022 roku muzyk został skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

Teraz ofiarą ataku padł sam Tory Lanez. Według informacji opublikowanych przez "Associated Press", w kalifornijskim więzieniu, gdzie przebywa 32-letni raper doszło do bardzo poważnego zdarzenia. Na oficjalnym Instagramie muzyka udostępniono oświadczenie, z którego wynika, że został on dźgnięty nożem przez napastnika aż 14 razy. Natychmiastowo udzielono mu pomocy medycznej oraz wezwano pogotowie.