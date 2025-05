"Wyobraźcie to sobie: 4 próby, występ na żywo, jesteś całkowicie wyczerpany. Potem jesteś pokazywany na ekranie trzy razy, za każdym razem z nadzieją... i ciągle słyszysz 'będziesz musiał poczekać'. A na końcu - nie kwalifikujesz się. To już nie jest Eurowizja, to psychologiczny thriller. Szczerze mówiąc, stary sposób był lepszy - jedno złamane serce wystarczy", "To przynosi wstyd artystom, którzy się nie kwalifikują. Wyobraź sobie, że pokazano cię trzy razy tylko po to, żeby się nie zakwalifikować. Czy to ochrona artystów, EBU?", "Co za sposób na zwiększenie ich stresu", "Oszaleli... To święto piosenki, a nie igrzyska śmierci. Powinniśmy protestować!" - czytamy w komentarzach.