Nowy utwór "Messy" w wykonaniu Rosé znalazł się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej do nadchodzącego filmu akcji "F1® The Movie", który trafi na ekrany kin i IMAX® 27 czerwca 2025 roku. Produkcja zapowiada się spektakularnie - za reżyserię odpowiada Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick"), a producentem jest legendarny Jerry Bruckheimer.

Teledysk do "Messy" nakręcono na tle neonów Las Vegas Strip, a jego największym smaczkiem są premierowe sceny z filmu, w których występują Brad Pitt i Kerry Condon. To pierwsze oficjalne fragmenty superprodukcji, jakie trafiły do opinii publicznej.

Singiel Rosé na torze i w eterze

Utwór Rosé to drugi singiel promujący album F1® The Album, który stanowi muzyczne dopełnienie filmu. Wcześniej światło dzienne ujrzała piosenka "Lose My Mind" nagrana przez Dona Tolivera i Doję Cat. Na ścieżce dźwiękowej znajdzie się plejada gwiazd światowej sceny muzycznej - Ed Sheeran, Burna Boy, Tate McRae, Peggy Gou, Chris Stapleton i Tiësto to tylko niektóre z nazwisk.

Premiera "Messy" odbyła się podczas Grand Prix F1® w Miami. Wydarzeniu towarzyszyła specjalna strefa APXGP, gdzie fani mieli okazję spotkać artystów oraz twórców filmu. Kulminacją dnia był spektakularny występ Tiësto na moście nad torem wyścigowym - wydarzenie bez precedensu w historii F1®.

Rosé - kariera solowa w rozkwicie

Singiel "Messy" to kolejny kamień milowy w solowej karierze Rosé. Artystka zachwyciła świat swoim debiutanckim minialbumem "R", z którego pochodzi m.in. singiel "On The Ground" - numer jeden w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Duet z Bruno Marsem - utwór "APT." - ugruntował jej pozycję jako wokalistki zdolnej do łączenia emocjonalnej głębi z popowym rozmachem.

Jako pierwsza koreańska artystka zdobyła szczyt amerykańskiego zestawienia Top 40 Airplay - historyczne osiągnięcie, które potwierdza jej status globalnej gwiazdy.

BLACKPINK - siła czterech osobowości

Rosé zyskała światową sławę jako jedna z czterech członkiń BLACKPINK - żeńskiej grupy K-popowej, która zrewolucjonizowała światowy rynek muzyczny. Od debiutu w 2016 roku zespół odnosi spektakularne sukcesy zarówno na listach przebojów, jak i na światowych trasach koncertowych. Albumy takie jak "The Album" (2020) i "Born Pink" (2022) zajmowały najwyższe pozycje w USA i Wielkiej Brytanii, a hity "Kill This Love", "How You Like That" czy "Pink Venom" biją rekordy odsłon w serwisach streamingowych.

BLACKPINK jako pierwszy zespół K-popowy wystąpił jako główna gwiazda na festiwalu Coachella (2019 i ponownie w 2023 roku), a ich kanał na YouTube należy do najpopularniejszych na świecie. Rosé, choć prowadzi karierę solową, pozostaje lojalna wobec zespołu, którego popularność wciąż nie maleje.

