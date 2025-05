Za nami poniedziałkowa próba generalna z udziałem Justyny Steczkowskiej. Ten występ oglądali jurorzy z występujących w "polskim" półfinale państw oraz dziennikarze akredytowani przy Konkursie Piosenki Eurowizji. Razem z reprezentantką Polski na scenie wystąpiła najmłodsza tancerka tegorocznego show, 17-letnia Milena Zdzuj.

Co ciekawe, chociaż o tym, kto wejdzie do sobotniego finału zdecydują telewidzowie, to pięcioosobowe gremia jurorskie z państw występujących w pierwszym półfinale oraz z Włoch, Hiszpanii oraz Szwajcarii też oceniają występy. Dlaczego? To na wypadek gdyby podczas głosowania doszło do awarii. Wówczas pod uwagę zostaną wzięte właśnie głosy ekspertów.

Eurowizja 2025: Kto towarzyszy Justynie Steczkowskiej na scenie?

Po raz pierwszy dziennikarze, którzy przyjechali do miasta-gospodarza Eurowizji 2025 mogli zobaczyć cały występ wraz z ujęciami kamer. To zmiana w porównaniu do poprzednich lat kiedy - co prawda na telewizorach - ale prasa mogła wcześniej zapoznać się z tym jak wyglądają poszczególne prezentacje. Wszystko po to by jak najmniej przed decydującym koncertem przedostało się do opinii publicznej. Ta ma być zaskoczona a nie uprzedzona o tym, co wydarzy się na scenie.

U boku Justyny Steczkowskiej w piosence "Gaja" pojawi się czworo tancerzy: Piotr Musiałkowski (znany z "Tańca z gwiazdami"), Jakub Galica, Krzysztof Jagodziński i jedyna w tym gronie kobieta, jak się okazało najmłodsza tancerka w tegorocznym konkursie, Milena Zdzuj. Ze względu na zobowiązania koncertowe swojego zespołu Kroke w Wielkiej Brytanii, na scenie nie pojawi się altowiolista i wokalista Tomasz Kukurba - jego partie będą odtworzone.

Dla 17-letniej Mileny Zdzuj to jak do tej pory największe wydarzenie w którym bierze udział.

- Jestem mega podekscytowana, mega wdzięczna - wyznała serwisowi Muzyka Interia. Nie stresuje się jednak występem, choć ma świadomość, że będzie ją oglądać kilkadziesiąt albo nawet kilkaset milionów ludzi.

Kim jest Milena Zdzuj? Znacie ją z "You Can Dance. Nowa Generacja"

Taneczna kariera młodej Polki zaczęła się już prawie dekadę temu, kiedy poszła do szkoły baletowej. Wkrótce ją kończy a przez ten czas wzięła udział w wielu tanecznych konkursach i zdobyła kilka mistrzostw i wyróżnień. Widzowie mogą ją kojarzyć z pierwszej edycji emitowanego w TVP show "You Can Dance. Nowa Generacja". Wzięła w nim udział mając zaledwie 13 lat i doszła do ścisłego finału. Dziś występuje u boku jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, Justyny Steczkowskiej. Nie jest to ich pierwszy wspólny projekt.

- Dwa lata temu wystąpiłam w pierwszym teledysku ["Carpe Diem"]. Potem koncert "Witch Tarohoro" i teraz "Gaja" - cieszy się nastolatka.

Długo wyczekiwany klip został zrealizowany przy użyciu tzw. green screena ale - co podkreśla także sama Steczkowska - bez wykorzystania sztucznej inteligencji. Oprócz reprezentantki Polski i jej tancerzy udział w nim bierze aktorka i ptaki. Za reżyserię wideoklipu odpowiada doradca artystyczny Polki Rafał Tylicki.

Polka najmłodszą tancerką na Eurowizji INTERIA.PL