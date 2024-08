Grupa Katseye właśnie wypuściła debiutancką EP-kę "SIS (Soft Is Strong)". Tytuł wydawnictwa odzwierciedla jedną z podstawowych idei supergrupy, będąc jednocześnie ukłonem w stronę siostrzanej relacji, którą artystki stworzyły, mimo iż pochodzą z bardzo różnych kultur. W sumie do programu "Dream Academy" zgłosiło się ponad 120 tys. osób, spośród których wybrano 20 uczestniczek rywalizujących w tym muzycznym reality show.

Katseye - droga do sławy w serialu platformy Netflix

To właśnie droga tej szóstki wokalistek (najstarsza ma 22 lata, najmłodsza - niespełna 17) do światowej sławy będzie tematem nowego serialu dokumentalnego "Pop Star Academy: Katseye" , który pojawi się na platformie Netflix 21 sierpnia. Za reżyserię odpowiada Nadia Hallgren .

Do serwisów streamingowych przed premierą serialu Netfliksa trafiła debiutancka EP-ka "SIS (Soft Is Strong)". Trwający niespełna 12 minut materiał składa się z pięciu piosenek, w których wokalistki śpiewają m.in. o zranionych uczuciach, ponownym odkrywaniu własnej wartości, przecieraniu życiowych ścieżek i nabieraniu doświadczeń. Krytycy generalnie chwalą EP-kę (4/5 od NME), zwracając uwagę na klimat przypominający pop z XXI wieku spod znaku Britney Spears i Little Mix, wymieszany z elementami współczesnego k-popu.