Przypomnijmy, że rozstanie Camili Cabello i Shawna Mendesa w listopadzie 2021 r. było ogromnym zaskoczeniem.



"Zdecydowaliśmy się zakończyć naszą romantyczną relację, ale nasza miłość do siebie jako ludzi jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - można było przeczytać w ich wspólnym oświadczeniu.

"Zaczęliśmy nasz związek jako najlepsi przyjaciele i będziemy dalej najlepszymi przyjaciółmi. Ogromnie szanujemy wasze wsparcie od początku i dalej w przyszłości" - podkreślili w relacji opublikowanej na Instagramie.

Para zakochała się w sobie w 2019 r. podczas pracy nad przebojem "Señorita" ( sprawdź! ), który ma ponad 1,4 miliarda odsłon. Potem ich relacja nabrała rozpędu. Pochodzący z Kanady Shawn Mendes i Camila Cabello wielokrotnie pokazywali się razem, całując i przytulając. Wokalistka podkreślała, ile zawdzięcza swojemu partnerowi, mówiąc m.in. o tym, jak pomaga jej w walce z problemami z odżywianiem.

Utwór zadebiutował na pierwszym miejscu w iTunes na całym świecie i pobił rekord Spotify na największy debiut damsko-męskiego duetu w historii. "Señorita" była najczęściej odtwarzaną piosenką ze wszystkich utworów wydanych na świecie w Spotify w 2019 roku oraz zdobyła nominację do Grammy w kategorii najlepszy występ w duecie/grupie.

Trzykrotnie nominowany do Grammy wokalista i kompozytor w połowie 2022 r. z powodów zdrowotnych odwołał ponad 30 koncertów w ramach trasy "Wonder: The World Tour". To oznacza, że nie odbędą się zaplanowane na czerwiec dwa występy w Tauron Arenie Kraków.

Shawn Mendes znów zakochany. Kim jest jego wybranka?

Pod koniec 2022 r. zaczęły się pojawiać plotki, że Mendes ma nową ukochaną. U jego boku coraz częściej zaczęła pojawiać się 51-letnia Jocelyne Miranda. Rehabilitantka i kręgarka wśród swoich klientów ma takie sławy, jak m.in. Justin i Hailey Bieber, Kendall Jenner czy Post Malone. Razem z tym ostatnim brała udział w trasie koncertowej, w takiej samej roli towarzyszyła także właśnie Mendesowi.

Wszystko na to wskazuje jednak, że ich relacja nie jest już tylko zawodowa. Paparazzi przyłapali ich na wspólnych zakupach i wyjściach na miasto. Razem pojawili się na after party po zakończeniu gali Grammy. Ostatnio wybrali się na wycieczkę do parku Runyon Canyon w Los Angeles.