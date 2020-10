Shawn Mendes: To był przerażający rok. Kiedy premiera nowej płyty "Wonder"?

Do sieci trafił teledysk "Wonder", który zapowiada nową płytę Shawna Mendesa o tym samym tytule. Znamy już datę premiery i pierwsze szczegóły tego wydawnictwa.

Shawn Mendes ze swoją ukochaną Camilą Cabello /David Crotty /Getty Images

"Wonder" to czwarty album 22-letniego wokalisty. Kanadyjski twórca wypuści go do sprzedaży 4 grudnia.

Reklama

Autorami tytułowego singla są Shawn Mendes, Scott Harris, Thomas Hull i Nate Mercereau, a za produkcję odpowiadają Mendes, Kid Harpoon i Mercereau.

Album został nagrany w trakcie sesji w Rhinebeck w Nowym Jorku oraz Big Sur w Kalifornii w 2019 roku.

Za reżyserię klipu do "Wonder" odpowiada Matty Peackock, a scenariusz stworzyli Shawn Mendes, Peacock i Connor Brashier.

Clip Shawn Mendes Wonder

"Tęskniłem za Wami wszystkimi! Wiem, że to był przerażający rok dla wszystkich, dlatego wysyłam Wam mnóstwo miłości i całusy! Napisałem album. Nazywa się 'Wonder'. Naprawdę czuję, jakby część mnie została spisana na papierze i nagrana w formie piosenek. Starałem się być najbardziej autentyczny i szczery w swojej dotychczasowej karierze. To świat, podróż, marzenie, album, który od dawna chciałem zrobić. Jestem nim zauroczony. Dziękuję, że jesteście u mojego boku od tylu lat. Kocham Was wszystkich" - powiedział Shawn Mendes.

Camila Cabello i Shawn Mendes na meczu koszykówki. Ich zdjęcia są hitem sieci 1 / 6 Camila Cabello i Shawn Mendes całują się na meczu Źródło: Getty Images Autor: Allen Berezovsky udostępnij

Na całym świecie Kanadyjczyk sprzedał ponad 20 mln albumów i 175 mln singli. Jego katalog liczy niemal 50 miliardów streamów i ponad 8 miliardów wyświetleń na YouTube.

Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Mendes zagrał dwie wyprzedane światowe trasy koncertowe z ponad milionem sprzedanych biletów (w tym w takich legendarnych miejscach jak Madison Square Garden czy O2 Arena w Londynie, które wyprzedały się w minuty). Na swojej ostatniej trasie Mendes wyprzedał w kilka minut Rogers Centre w rodzinnym Toronto. Tournée rozpoczęło się w marcu 2019 i objęło ponad 100 dat w Wielkiej Brytanii, Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Australii oraz Nowej Zelandii.