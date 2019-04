Shawn Mendes księciem popu. Zobacz zdjęcia z sesji dla "Observer Magazine"

20-letni Shawn Mendes podbił serca milionów fanów na całym świecie. Jego ostatnia płyta bije rekordy popularności, a kolejne koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka. Wokalista niedawno pojawił się na okładce "Observer Magazine", a jego zdjęcie zostało opatrzone bardzo wymownym tytułem - "książę popu".

Shawn Mendes został okrzyknięty księciem popu /Diego Puletto/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Najnowsza okładka "Observer Magazine" wzbudziła niemałe emocje wśród fanów Shawna Mendesa. 20-letni wokalista stał się głównym bohaterem nowego wydania magazynu, a autorzy numeru nadali mu tytuł "księcia popu".

Patrząc na to, co dzieje się wokół młodego wokalisty i jak szybko rośnie jego popularność, przypisanie mu tytułu księcia wcale nie dziwi. Z takim stanem rzeczy nie do końca zgadza się Justin Bieber.



Kiedy Mendes pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem okładki wspominanego magazynu, Bieber pokusił się o komentarz, w którym można wyczytać nutę zazdrości:

"Musisz nagrać jeszcze kilka przebojów, by mnie zdetronizować…" – napisał Bieber dodając: "(…) jeśli chcesz, możemy zagrać o to w hokeja, ale słyszałem, że jesteś ciotą na lodzie".

Na popularność, zainteresowanie mediów i miłość fanów Shawn Mendes nie może narzekać. Artysta regularnie koncertuje, prezentuje nową muzykę i dba o kontakty z publicznością.



Na Instagramie śledzi go już blisko 43 miliony fanów.



Niektórzy wprost porównują go do Justina Biebera i prorokują, że będzie jego następcą. Zwłaszcza, że ten pierwszy regularnie przekłada swój powrót na scenę.