Shakira w dissie na Piqué śpiewa o Renault Twingo i zegarkach Casio. Odpowiedzi marek rozbrajają!

Gerard Piqué i Shakira poinformowali o swoim rozstaniu na początku czerwca ubiegłego roku. Wówczas do sieci trafiło ich wspólne oświadczenie.

Z przykrością potwierdzamy, że się rozstajemy. Z uwagi na dobro naszych dzieci, które uważamy za priorytet, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Dziękujemy za wyrozumiałość - zakomunikowali.

W czwartek do sieci trafił nowy utwór Shakiry - "BZPR Music Sessions #53". Kolumbijska piosenkarka nagrała go w ramach sesji muzycznych, które prowadzi argentyński DJ i producent muzyczny, Bizarrap. 45-letnia wokalistka wróciła w tej piosence do rozstania z byłym reprezentantem Hiszpanii.

"Przykro mi, złapałam inny samolot. Nie wrócę tu, nie chcę kolejnego rozczarowania. Tak bardzo udajesz mistrza, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie" - rozpoczęła.



W innej zwrotce artystka nawiązała do 23-letniej studentki, z którą Piqué miał ją zdradzić, gdy byli jeszcze w związku.

Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnij - śpiewa kolumbijska gwiazda.



Na ten wers odpowiedzieli w dość zaskakujący sposób zarówno przedstawiciele Renault, jak i Casio.

Producent samochodów opowiedział się... za piosenkarką. Na hiszpańskim profilu marki na Twitterze pojawił się post ze zdjęciem Twingo podpisany: "Dla chłopaków i dziewczyn, takich jak ty. Podkręć głośność!".