Shakira pokazała gorące zdjęcie w zaprojektowanym przez siebie bikini. Wygląda jak nastolatka!

43-letnia kolumbijska wokalistka Shakira pochwaliła się w mediach społecznościowych nowym zdjęciem, które podbiło serca internautów.

Shakira imponuje formą /Maddie Meyer /Getty Images

"To nowy kostium kąpielowy, który zaprojektowałam a mój przyjaciel Bego dla mnie wykonał. Zawsze chciałam stworzyć mój własny kostium na lato!" - napisała Shakira.



Zdjęcie wykonane na plaży zebrało ponad 4,5 mln polubień na Instagramie i ponad 33 tys. komentarzy od zachwyconych internautów, którzy sypią komplementami. Niemal wszyscy zachwycają się obłędną figurą 43-letniej gwiazdy.

Kolumbijka odpoczywa na wakacjach w luksusowym kurorcie Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi na Malediwach.

Wokalistce towarzyszą jej najbliżsi - piłkarz Gerard Pique (obrońca FC Barcelona zakończył sezon w połowie sierpnia po przegranej 2:8 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów) oraz synowie: 7-letni Milan i 5-letni Sasha.

Muzyczną działalność Shakiry zahamowała pandemia koronawirusa. W tym trudnym dla artystów czasie wystąpiła na dwóch telewizyjnych koncertach "Global Goal: Unite for Our Future" i "The Disney Family Singalong: Volume II".

