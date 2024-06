Od czasu płyty "El Dorado" z 2017 r. Shakira co jakiś czas wypuszczała nowe single. Status hitów zdążyły zdobyć premierowe piosenki "Te Felicito" (z Rauwem Alejandro), "Monotonia" (z Ozuną), "Acrostico" i "Copa Vacia" (z Manuelem Turizo).

Najgłośniej było jednak o utworze "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ( sprawdź! ) nagranym z Bizarappem. To diss przygotowany przez kolumbijską gwiazdę na jej byłego partnera, piłkarza Gerarda Pique (nagranie ma ponad 732 mln odsłon). Były obrońca FC Barcelony zdradził 47-letnią obecnie Shakirę z dużo młodszą kobietą, 23-letnią studentką i hostessą Clarą Chią Marti, pracującą w jego firmie produkcyjnej.



Reklama

"Nie wiesz, jak wielką ulgę poczułam..." - zdradziła Shakira w rozmowie z "Rolling Stone", mówiąc o momencie, w którym wspomniany "hymn zemsty" trafił do sieci. Kolumbijska gwiazda ujawniła, że jej menedżer odradzał publikację piosenki z oryginalnym tekstem.

Shakira - "zraniona wilczyca" już tego nie kryje

"Oczywiście, próbowałam przewidzieć możliwe konsekwencje i ryzyka, ale powiedziałam: Jestem artystką. Jestem kobietą. I jestem zranioną wilczycą. I nikt nie powinien mi mówić, jak mam leczyć moje rany" - tłumaczy wokalistka, która ma w dorobku płytę zatytułowaną "She Wolf" (Wilczyca) z 2009 r.

Po rozstaniu z Pique Shakira z ich synami przeprowadziła się z Barcelony do Miami. To tam przygotowuje się do trasy promującą wydany w marcu album "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kobiety już nie płaczą).

Na razie ujawniono 18 dat w Ameryce Północnej (początek 2 listopada w Thousand Palms w Kalifornii), jednak można przypuszczać, że kolejne koncerty odbędą się w 2025 r., szczególnie że mowa o "największej trasie" w karierze Shakiry.