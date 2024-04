Shakira uważa, że produkcja "Barbie" cechuje się negatywnym wydźwiękiem w stronę mężczyzn i "okrada" ich z możliwości.

"Moi synowie bez dwóch zdań nienawidzą tego filmu [Milan ma 12 lat; Sasha - 10 - przyp.]. Twierdzą, że pozbawia on mężczyzn cech męskich. I do pewnego stopnia się z nimi zgadzam. Wychowuję dwóch chłopców. Chcę, żeby czuli się potężni i jednocześnie szanowali kobiety. Lubię dzieła popkulturowe, które wzmacniają kobiety bez odbierania mężczyznom możliwości bycia mężczyznami. Chronienia i zapewniania dobrego bytu. Wierzę w dawanie kobietom wszystkich narzędzi oraz zaufania, że możemy osiągnąć wszystko bez utraty naszej istoty, bez utraty naszej kobiecości" - mówi Shakira w rozmowie z magazynem "Allure".

Reklama

Shakira krytykuje film o Barbie. "Pozbawia mężczyzn cech męskich"

Według wokalistki płcie dopełniają się ze sobą na tyle harmonicznie, że nie można tego uniknąć tworząc tak kasową produkcję. "Wierzę w to, że mężczyźni mają cel w społeczeństwie, a kobiety mają inny cel. Uzupełniamy się wzajemnie i nie powinniśmy tracić tego dopełnienia. Dlaczego nie podzielić się tym ciężarem z ludźmi, którzy na to zasługują i którzy również mają obowiązek go nieść?" - mówi gwiazda twierdząc, że nawet jeśli kobieta może coś robić, to nie znaczy, że musi.

To nie pierwsza tego rodzaju opinia wobec produkcji "Barbie". Zdaniem wielu widzów mężczyźni są pokazani w filmie w niekoniecznie pozytywnym świetle. Greta Gerwig, reżyserka obrazu, odpowiadała krytykującym na łamach "The New York Times": "Mam nadzieję, że mój film jest zaproszeniem wszystkich do (...) porzucenia rzeczy, które niekoniecznie służą nam jako mężczyznom i kobietom".

Przypomnijmy, że "Barbie" opowiada historię kultowej lalki, która zdaje sobie sprawę, że jej idealne, cukierkowe życie w Barbieland nie jest tak wspaniałe, jak dotąd jej się wydawało.