Shakira i piosenka "El Jefe". Gerard Pique znów na celowniku?

Wiadomości

Do tej pory prezentowane przez Shakirę piosenki budziły wiele emocji. Nie dało się bowiem uniknąć oczywistych wniosków, że wykonywana przez nią muzyka jest komentarzem do zakończonego w 2022 roku związku z Gerardem Pique. Z tym większą ciekawością fani artystki będą przysłuchiwać się jej najnowszej piosence "El Jefe". Zgodnie z weekendową zapowiedzią, utwór zadebiutuje 20 września. I wiele wskazuje na to, że tym razem były obrońca FC Barcelony nie musi obawiać się twórczości swojej byłej partnerki.

Shakira wydaje kolejny singel. Czy znów zaatakuje Gerarda Pique? / Marco Piraccini\Archivio Marco Piraccini\Mondadori Portfolio /Getty Images