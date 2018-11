Shakira chodzi po wodzie. Zobacz teledysk "Nada"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Nada" z jej ostatniej płyty "El Dorado".

Shakira zakończyła trasę promującą płytę "El Dorado" /Noam Galai /Getty Images

W czerwcu rozpoczęła się światowa trasa promująca wydany w maju 2017 r. hiszpańskojęzyczny album "El Dorado". Początek tournee został przesunięty w związku ze zdrowotnymi problemami Shakiry.



Wideo Shakira: "El Dorado" jak pamiętnik (Dzień Dobry TVN/x-news)

Powodem były problemy z głosem - lekarze wykryli u niej krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.

3 listopada w Bogocie (Kolumbia) odbył się ostatni koncert "El Dorado World Tour". Tego samego dnia wokalistka zaprezentowała teledysk do piątego singla z płyty "El Dorado" - "Nada" (pol. nic).

W klipie możemy zobaczyć Shakirę m.in. chodzącą po wodzie.