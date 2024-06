Kultura rapu to bardzo mocno rozwinięta część branży muzycznej. Nie chodzi w niej jedynie o twórczość hip-hopową, lecz także o wiele innych elementów, składających się na "cały ten rap". Twórcy tego gatunku muzycznego niekiedy kreują własne, niezależne imperia, które znane są tylko nielicznym, wiedzącym gdzie szukać undergroundowej twórczości. Inni osiągają wielomilionowe zasięgi w internecie i wypełniają największe obiekty koncertowe w Polsce podczas swoich występów.

Powstał dokument o kulturze rapu w Polsce

Netflix zdecydował się opowiedzieć historię polskiego podwórka rapowego w nadchodzącym dokumencie "Cały ten rap". Kulturę rapu w naszym kraju producenci pokazują, oddając głos jej przedstawicielom. Historia hip-hopu zostanie więc ukazana z perspektywy bezpośrednich doświadczeń osób będących jej częścią. Przedstawione zostaną głosy muzyków, którzy byli "pierwszym pokoleniem rapu" w Polsce i walczyli ze stereotypami, aby przetrzeć szlaki swoim następcom. Dowiemy się także, jak obecne pokolenie korzysta ze swojej niezwykłej sławy i tworzy trendy, wynosząc rap do pozycji najpopularniejszego gatunku wśród młodzieży.

"To opowieść o rapie słowami Sokoła, TEDE, Wdowy, Szczyla, Young Leosi i wielu innych" - czytamy w opisie dokumentu na stronie festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. To tam odbędzie się przedpremierowy pokaz trzech odcinków serialu. Zaplanowany został na 24 lipca, na godzinę 19:00 we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. Widzom zostanie zaprezentowany odcinek pierwszy, drugi i czwarty.

Reżyserem nadchodzącego dokumentu "Cały ten rap" jest Piotr Szubstarski. Dokładna data premiery serialu na Neflixie nie została jeszcze oficjalnie wyznaczona.

Fani rapu nie są zadowoleni z nadchodzącej premiery

Na portalu X (dawniej Twitter) pojawiło się wiele komentarzy, dotyczących nadchodzącej premiery. Fani polskiej sceny rapowej wypowiedzieli się na temat tego, co sądzą o serialu Netflixa. Jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tego, co stworzono, lecz wielu z nich już wie, że nie będzie to warte ich czasu. "Ciekawe, czy będzie tak samo nudne, jak inne dokumenty o Polakach", "Czemu tam nie ma nikogo ciekawego?" - czytamy. Pojawiły się także głosy, krytykujące dobór raperów, którzy w dokumencie Netflixa opowiadać będą o kulturze rapu. "Where is Peja?! Ja się pytam, gdzie on jest?", "Serial dokumentalny o polskiej scenie rapowej, w jednej z głównych ról Young Leosia. Co z tą kulturą poszło nie tak?", "Young Leosia? Szczyl? To jest k***a polski rap?", "A gdzie jest Białas i Solar, którzy mają jeden z większych wkładów w rozwój polskiego rapu?", "No sorry, ale disco polo się nie liczy" - piszą zawiedzeni słuchacze.

Netflix kolejny raz stawia na polski rap

Co ciekawe, dokument o polskim podwórku rapowym to nie jedyne przedsięwzięcie Netflixa, dotyczące tego gatunku muzycznego. Niedawno serwis streamingowy zapowiedział także castingi do programu "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska". Zagraniczne wersje talent show podbijały serca widzów i były bardzo entuzjastycznie przyjmowane. Przyszła więc kolej na naszą rodzimą wersję. Jurorami programu zostali Sokół, DZIARMA oraz Bedoes 2115. Czołówka artystów z branży rapowej poszukiwać będzie młodych talentów, którzy gotowi są udowodnić, że zasługują na miano najnowszej gwiazdy hip-hopu w Polsce.