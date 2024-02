Selena Gomez jest aktualnie jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd filmu i muzyki. W mediach obecna od najmłodszych lat przeszła w życiu emocjonalnym bardzo wiele, a jej kariera aktorska w Disneyu rozwijała się w międzyczasie z tą muzyczną. Występowała w dziecięcych programach, a później, jako nastolatka była gwiazdą produkcji "Czarodzieje z Waverly Place".

Na koncie ma trzy albumy studyjne, z czego ostatni anglojęzyczny "Rare" ukazał się w 2020 roku. Jej fani wypatrują zwiastunów następcy, a z każdym dniem są jeszcze bardziej zniecierpliwieni. W sieci pojawił się w końcu nowy utwór "Love On", który jest pierwszą tegoroczną premierą Gomez. Miłośnicy gwiazdy są już pewni, że Selena pracuje nad nową płytą!

Selena Gomez w sukni ślubnej szaleje z miłości w Paryżu. Już jest "Love On"

Inspiracją do stworzenia "Love On" był dla Seleny ubiegłoroczny pobyt w Paryżu. W tekście Gomez zachwyca się charakterystycznym dla tego miasta romantycznym stylem życia, opisuje także dreszczyk emocji związany z pojawieniem się nowej miłości. Producentami nowej piosenki są The Monsters & Strangerz i Isaiah Tejada.

W prawdziwie filmowym, naszpikowanym charakterem miasta klipie możemy zobaczyć m.in. gwiazdę jako baletnicę, ale też biorącą udział w luksusowym bankiecie, zajadającą się croissantem, a przy tym obserwującą pocałunki innych par.

Wyreżyserowany przez uznanego francuskiego twórcę Grega Ohrela teledysk do "Love On" miał światową premierę na antenach MTV na całym świecie, a także na MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop i na billboardach Paramountu na Times Square.

Przypomnijmy, że Selena Gomez zdominowała w ubiegłym roku listy przebojów singlem "Calm Down" z Remą, który osiągnął pozycję nr 1 na globalnej liście przebojów Billboardu, a także Top 40 Radio, Urban i Hot AC. Piosenka ustanowiła niedawno nowy rekord największej liczby tygodni spędzonych na liście Billboard Pop Airplay. "Calm Down" na całym świecie streamowano już ponad 3,5 mld razy. Singiel ma aktualnie status potrójnie platynowego w Stanach.