Dwa lata temu, w rozmowie z "Vogue" Selena Gomez mówiła o muzycznej emeryturze.

"Trudno dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie nie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiam się po co to robię, jaki jest sens? Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - stwierdziła wówczas. Od tego czasu fani mieli wiele obaw, lecz w sierpniu b.r. gwiazda niespodziewanie udostępniła singel "Single Soon" i zapowiedziała nową płytę. Sprawy się najprawdopodobniej pokomplikowały, a sama wokalistka chce podjąć radykalny krok, aby pokazać swój protest.

Selena Gomez protestuje. "Chciałabym móc zmienić świat"

Choć Selena Gomez dotychczas należała do tych gwiazd, które chętnie dzielą się swoją codziennością z fanami za pomocą mediów społecznościowych, to od kilku tygodni wokalistka niczego nie udostępniała na swoim profilu. Po tym czasie wydała obszerne oświadczenie, w którym wyjaśniła powody swojej nieobecności i zadeklarowała podjęcie dalszych kroków.

"Serce mi pęka, kiedy widzę tyle okropności, nienawiści, przemocy i terroru, które dzieją się na świecie. Torturowani i zabijani ludzie oraz każdy akt nienawiści wobec jakiejkolwiek grupy są straszne. Musimy chronić wszystkich ludzi, zwłaszcza dzieci i na dobre powstrzymać przemoc. Przykro mi, jeśli moje słowa nie wystarczą. Po prostu nie mogę znieść tego, że niewinni ludzie są krzywdzeni. Na myśl o tym robi mi się niedobrze. Chciałabym móc zmienić świat. Ale wpis tego nie zrobi " - napisała nawiązując do trwającej wojny Izraela i Hamasu.

Gwiazda nie zdradziła szczegółów swojej decyzji, przez co nie wiadomo, czy planuje tylko czasowe wyłączenie profilu, czy jednak rzeczywiście zdecyduje się na trwałe usunięcie konta. Przypomnijmy, że Selenę Gomez obserwuje aż 430 milionów internautów, więc takie rozwiązanie z pewnością nie przejdzie bez echa.

Selena Gomez królową Instagrama

Selena Gomez już kilkukrotnie osiągała tytuł "najpopularniejszej kobiety na Instagramie", walcząc przy tym m.in. z Arianą Grandę czy Kylie Jenner. W wywiadzie dla "Vanity Fair" Selena przyznała, że obecnie na telefonie ma tylko TikToka, a publikacjami treści na jej profilach zajmuje się jej asystent. Zbyt bolą ją bowiem krytyczne komentarze. Czuła też, że media społecznościowe to złodziej czasu.

Miano króla Instagrama dzierży natomiast Cristiano Ronaldo z 610 milionami obserwatorów. Drugi jest Leo Messi, którego śledzi 491 mln osób. Wśród Polaków prym wiedzie Robert Lewandowski, który zebrał 35,5 mln followersów.