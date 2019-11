Selena Gomez całuje swoją siostrę w usta. Przedpremiera "Krainy lodu 2"

To film, na który czekają wszystkie dzieci. "Kraina lodu 2" ma mieć swą premierę 22 listopada. Wszyscy kochają tę produkcję, także gwiazdy. Selena Gomez przyszła na przedpremierowy pokaz z małą siostrą, obie przebrane za lodowe księżniczki.

Mając na uwadze ogromną popularność pierwszej części "Krainy lodu", nie dziwi nas szum medialny, który towarzyszy premierze drugiej odsłonie filmu Disneya. Zwłaszcza, że już niektóre szczęśliwe małe dzieci miały przywilej obejrzenia filmu wcześniej. Czwartkowa (7 listopada) przedpremiera w Los Angeles zgromadziła aktorów, którzy użyczyli głosu bohaterom, a także grono wielu znanych osób.

Wśród nich Selena Gomez, która przyjechała ze swoją młodszą siostrą, 6-letnią Gracie. Na Instagramie piosenkarka opublikowała zdjęcia tego wieczoru, gdzie pisała z humorem: "Mam nadzieję, że jestem najlepszą starszą siostrą na świecie... Ona była bardzo szczęśliwa. 'Kraina Lodu 2' była niesamowita!!!".

Z tej okazji Selena i Gracie ubrały fantastyczne stroje, identyczne. Zaprojektowane, jak podaje magazyn "Elle", przez Marca Jacobsa i Kate Young.

Na zdjęciach z przedpremiery widzimy Selenę Gomez, trzymającą za rękę swoją 6-letnią siostrzyczkę. Obie ubrane identycznie: białe, rozkloszowane sukienki, z rozkloszowanymi rękawami - w szare śniegowe gwiazdki. Na to długie, bezrękawniki, uszyte ze sztucznego futra i piór, dodawały szyku i klasy stylizacji. Obie panie wyglądały jak prawdziwe księżniczki lodu.

Na pokazie widziano także aktorkę Beverly Mitchell z dziećmi, byli także Kristen Bell, Evan Rachel Wood i Sterling K. Brown.

Wideo