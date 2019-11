"Kraina lodu 2": Panic! At The Disco z piosenką "Into the Unknown"

Do sieci trafiło tekstowe wideo do utworu "Into the Unknown" grupy Panic! At The Disco. Nagranie promuje drugą część przebojowej animacji Disneya "Kraina lodu".

Na czele grupy Panic! At THe Disco stoi Brendon Urie /Mauricio Santana /Getty Images

22 listopada do kin trafi "Kraina lodu 2", najbardziej oczekiwana premiera tego roku ze studia animacji Disneya.

Clip Panic! At The Disco Into the Unknown (From "Frozen 2"/Lyric Video)

Utwór promujący film nagrała amerykańska grupa Panic! At The Disco. Singel "Into the Unknown" trafił już do serwisów cyfrowych, a w sieci można zobaczyć wideo tekstowe do tego nagrania.

W "Krainie lodu 2" znajdą się także wersje filmowych piosenek w wykonaniu Kacey Musgraves i zespołu Weezer.



Za oprawę muzyczną nowej części filmowych przygód Elsy i Anny odpowiadają zdobywcy Oscara i Grammy - Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez (autorzy piosenek) oraz nominowany do Grammy Christoph Beck (muzyka).

W filmie "Into the Unknown" zaśpiewa Idina Menzel, pamiętana z wielkiego przeboju "Let It Go" z pierwszej części (w polskiej wersji "Mam tę moc" wykonywała Katarzyna Łaska).