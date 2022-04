Ballada "Wind of Change" grupy Scorpions pochodzi z płyty "Crazy World" z 1990 r., która na całym świecie rozeszła się w nakładzie ponad 7 mln egzemplarzy. Ten utwór stał się hymnem zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu Związku Radzieckiego na początku lat 90.

Tekst piosenki powstał po wizycie muzyków w Związku Radzieckim pod koniec lat 80., a inspiracją były m.in. zmiany zachodzące w bloku wschodnim, koniec zimnej wojny i upadek Muru Berlińskiego.

"To był moment kiedy my wszyscy, cały świat, patrzyliśmy z nadzieją w pokojową przyszłość, w której mieliśmy być ze sobą razem, zamiast być podzielonymi przez wojny i inne różnice" - wspomina wokalista Klaus Meine w rozmowie z Loudwire.

Przypomnijmy, że wówczas grupa przekazała 70 tys. dolarów zysku ze sprzedaży singla "Wind of Change". Pieniądze za pośrednictwem Michaiła Gorbaczowa (pierwszego prezydenta ZSRR i ostatniego sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego) miały trafić do dziecięcych szpitali w Związku Radzieckim.



"Dorastaliśmy w cieniu Muru Berlińskiego przez te wszystkie lata, a jego upadek był wspaniałym momentem, który zmienił cały świat. W przeszłości mieliśmy wiele wspaniałych, emocjonalnych chwil, które dzieliliśmy z naszymi fanami w Rosji, ale teraz chodzi o panujący tam reżim i o to, że wielu ludzi w Rosji nie zna prawdy. Takie są fakty, to ogromnie smutne, gdy się patrzy, co się dzieję i gdy tak wielu ludzi umiera. To łamie nam serca" - podkreśla frontman ekipy z Hanoweru.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę zespół postanowił wykonać gest wsparcia dla zaatakowanego narodu, podczas koncertów w Las Vegas zmieniając tekst "Wind of Change".

"Posłuchaj mojego serca / Ono mówi Ukraina, czekając na wiatr zmian" - śpiewa teraz Meine, składając jednoznaczną deklarację wsparcia dla Ukrainy.



Innym akcentem nawiązującym do wsparcia Scorpionsów dla Ukrainy była gitara Matthiasa Jabsa przemalowana w niebiesko-żółte barwy.

Dodajmy, że formacja z Hannoweru promuje najnowszy album "Rock Believer". W składzie formacji poza liderami (Meine, Jabs i gitarzysta Rudolf Schenker) występują polski basista Paweł Mąciwoda i pochodzący ze Szwecji perkusista Mikkey Dee.

28 maja grupa zagra w Tauron Arenie Kraków.