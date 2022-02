24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Donbasu.

Niemiecki zespół hardrockowy Scorpions stworzył swój największy przebój "Wind Of Change", który stał się hymnem zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu Związku Radzieckiego na początku lat 90. Teraz grupa zabrała głos w sprawie inwazji na Ukrainę.

Muzycy zamieścili krótki, wymowny wpis. "Nie przerywajcie dialogu. Słowa są lepsze od kul. Nasze serca i modlitwy są przy Ukraińcach" - czytamy na obrazku, który pojawił się na Facebooku zespołu. Na zdjęciu widzimy lidera grupy, Klausa Meine.

Grupa Scorpions w najbliższym czasie ma wyruszyć w trasę koncertową po Europie. Tytuł trasy koncertowej to "Rock Believer", podobnie jak nazwa premierowego albumu. Wcześniej jednak, w marcu i kwietniu 2022 roku, Scorpions da serię koncertów w Planet Hollywood Resorts & Casino w Las Vegas. Później zespół zawita do Europy, w tym do Polski. 28 maja 2022 roku Scorpions zagra w Tauron Arenie Kraków.

Na trasie Scorpions supportować będzie Wolfgang Van Halen, syn Eddie Van Halen, ze swoim zespołem Mammoth WVH.

Scorpions to jeden z najważniejszych rockowych zespołów ostatnich dekad. Nie tylko zdefiniowali klasyczne rockowe brzmienie, ale i sprzedali 120 milionów płyt, zagrali 5 tysięcy koncertów i nagrali wiele ponadczasowych klasyków, w tym legendarny "Wind of Change" - jeden z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów, a przede wszystkim utwór, będący synonimem jednego z najważniejszych momentów w historii.

Do sukcesów Scorpions należy dodać liczne nagrody, w tym gwiazdę na Rock Walk of Fame w Hollywood i takie klasyki jak "No One Like You", "Rock You Like A Hurricane" czy "Still Loving You".

