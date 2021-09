Sarsa prezentuje nowy teledysk "Przyspieszam". To pierwsza zapowiedź nowej płyty "Runostany"

Sarsa we współpracy z producentem Marcinem Borsem, Pawłem Smakulskim (prywatnie partner wokalistki, były muzyk Golden Life) oraz Jackiem "Budyniem" Szymkiewiczem z Pogodno, tym razem zaskakuje połączeniem nostalgiczno-refleksyjnej muzyki z poetyckimi tekstami.

Singel "Przyspieszam" to intymna opowieść o "przebudzeniu". Wokalistka inspiracji szukała w naturze, częste leśne spacery pozwoliły jej zwrócić się do siebie. Widać to dokładnie w animowanym teledysku.

Clip Sarsa Przyspieszam

Kim jest Sarsa?

Podczas swojej kariery muzycznej Sarsa wydała trzy albumy studyjne: "Zapomnij mi" z 2015 roku (posłuchaj tytułowego singla!), późniejszy o dwa lata krążek "Pióropusze" (sprawdź tytułową piosenkę!) i "Zakryj" (2019). Pierwszy uzyskał status platynowej płyty (ponad 30 tys. sprzedanych egzemplarzy), a dwa pozostałe pokryły się złotem (ponad 15 tys.).

Ostatnia płyta "Zakryj" promowana była singlami "Zakryj", "Carmen", "Tęskno mi" i "Nienaiwne".

Festiwal w Opolu 2019: Sarsa w nietypowej kreacji 1 / 7 Zobacz zdjęcia z występu Sarsy podczas koncertu "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" na Festiwalu w Opolu 2019

Marta Markiewicz, występująca pod pseudonimem artystycznym Sarsa, pierwsze kroki stawiała na scenie alternatywnej. Wspólnie z zespołem Fluktua zwróciła wtedy uwagę czołowych dziennikarzy m.in. Radiowej Trójki oraz Czwórki. Działała też pod szyldem Sarsa Parilla. Była laureatką konkursów Skoda Auto Muzyka, Bałtyk Festiwal czy Niemen Non Stop.



Zaczynała jako uczestniczka programów typu talent show - "Must Be the Music. Tylko muzyka", "X Factor" i "The Voice of Poland". W tym ostatnim programie zakwalifikowała się do półfinału, ale zrezygnowała przed ostatnim etapem.

W 2015 roku wydała swój debiutancki singel "Naucz mnie", który napisała i skomponowała we współpracy z Tomaszem Konfederakiem (muzyka). Kompozycja przez sześć tygodni z rzędu zajmowała 1. miejsce na liście AirPlay, najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych.

"Naucz mnie" był też pierwszym polskim diamentowym singlem, ponadto zdobył tytuł Cyfrowej Piosenki Roku 2015.

Sarsa pisała również utwory dla innych artystów, takie jak "Tu" i "Na ostrzu" dla Ewy Farnej czy "Ty i Ja" i "#Tam tam" dla Moniki Lewczuk.

W styczniu 2021 r. urodziła swoje pierwsze dziecko - ojcem jest wspomniany wyżej muzyk Paweł Smakulski.