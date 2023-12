W mediach społecznościowych (na Instagramie ma prawie 450 tys. fanów) Sara James ( zobacz! ) regularnie relacjonuje, co u niej słychać. To właśnie tam można było zobaczyć materiały z kolejnej wyprawy do Los Angeles.

W październiku w Kalifornii powstawały kolejne piosenki, które złożą się na debiutancką płytę 15-latki. Wiadomo już, że oczekiwany debiut pojawi się wiosną 2024 r., a wokalistka szykuje się też do promujących koncertów.

"Poleciałam do Los Angeles robić muzykę. Ze względu na to, że ciężko przez miesiąc, dzień w dzień robić muzykę, postanowiliśmy polecieć do Kolumbii i zwiedzić. Było przepięknie, cudownie. Pojechałam z mamą, menedżerką i naszym wspólnym przyjacielem" - opowiadała Sara James w "Dzień dobry TVN".

Poznaliśmy już nową piosenkę nagraną w duecie z 23-letnim raperem Szczylem - "Dziś mnie mija cały świat". To pierwszy od ponad roku autorski utwór nagrany po polsku.

Posłuchaj piosenki i sprawdź tekst :

"Tymek [Szczyl naprawdę nazywa się Tymoteusz Rożynek] jest cudowny, ma piękną muzę. Jego twórczość pokazała bliska mi osoba, ja się totalnie w tym zakochałam. Jestem szalenie wdzięczna, że zgodził się na współpracę, że się udało" - powiedziała Sara.

Poznali się na tegorocznej Gali Fryderyków, gdzie Sara zdobyła statuetkę za Fonograficzny Debiut Roku, a Szczyl zaś został laureatem w kategorii Album Roku Hip-Hop.

Sara James podbija USA. Jak wygląda jej kariera?

Po udziale w Eurowizji Junior 2021 (drugie miejsce w Paryżu), a także zyskaniu rozgłosu w amerykańskim "Mam talent" w ubiegłym roku (juror Simon Cowell zamierza ją wspierać również po programie), jej kariera nie stoi w miejscu. W tym roku zadebiutowała też na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festival 2023 .

- To jest coś, czego ja sama w sobie też nie pojmuję trochę i często po prostu trzeba mnie uszczypnąć, bo to jest coś pięknego i niesamowitego i nigdy w życiu, jakby ktokolwiek zapytał mnie 2 lata temu, czy mogę robić takie cudowne rzeczy, jakie robię teraz - dawać ludziom radość, nagrywać piosenki i widzieć uśmiechy na twarzach ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, i te wyświetlenia i to wszystko. Niesamowite i dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam - powiedziała Sara James w rozmowie z Interią.



To nie pierwszy duet Sary James

W lipcu tego roku wokalistka nawiązała współpracę z czeską gwiazdą - Benem Cristovao. Poznali się podczas międzynarodowego obozu dla twórców, a efektem jej była piosenka "Brighter Day". "Wystarczy jedno przesłuchanie i będziesz nucić ten utwór cały dzień" - zapowiadali utwór artyści.

Do piosenki powstał imprezowy klip, który zarejestrowano w czeskiej Pradze. Teledysk wyprodukowała ekipa SeeYa, a za reżyserię odpowiadała Nicolas Sand. Zdjęcia zrealizowano w przestrzeni X10 oraz w hali targowej w dzielnicy Holešovice.

Autorami singla "Brighter Day" są Ben oraz uznany niemiecki duet producencki FriendsFromCollege. Polka śpiewa drugą zwrotkę. "Sara to olbrzymia charyzma i talent, który zdarza się raz na 50 lat. Dodała tej piosence magicznego elementu. Jestem przeszczęśliwy, że mogliśmy współpracować" - mówił przy okazji premiery Cristovao.

36-letni syn Czeszki i Angolczyka wcześniej występował pod pseudonimem Benny Cristo. Trzykrotnie wyprzedał największą halę koncertową w kraju (O2 Arena w Pradze, 15 tys. miejsc). Ostatnio razem z Tribbsem zaprezentował się podczas otwarcia Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie.