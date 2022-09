13 września odbył się finał amerykańskiego "Mam talent". Wzięła w nim udział Sara James, którą uważano za faworytkę do zajęcia miejsca na podium. 14-latka wykonała utwór Kate Bush "Running Up That Hill" (zobacz!) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą czwartego sezonu "Stranger Things".



Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco.



"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - stwierdził Simon Cowell.

Ostatecznie jednak to widzowie nie postawili na wokalistkę i ta zajęła miejsce poza podium talent show. Mimo to jej występy przysporzyły jej popularności na całym świecie. Show wygrała taneczna grupa Mayyas z Libanu.

Sara James już tak nie wygląda. Zmieniła kolor włosów!

14-latka opublikowała InstaStories, w którym zapowiedziała swój występ podczas finału trasy grupy LemON. Impreza odbędzie się 1 października w Tauron Arenie w Krakowie.

Wokalistka zaskoczyła fanów nie tylko tą informacją, ale przede wszystkim wyjątkową metamorfozą.

Sara James zmieniła kolor włosów na burgundowy, a zmiana wyszła zdecydowanie na plus! Jak Wam się podoba?

