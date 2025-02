Wiecie, co robiłem 25 lat temu? Napisałem pierwszy wiersz w drugiej klasie podstawówki. W tym czasie Fisz wraz z Emade rozwiązali zespół RHX , by następnie wypuścić w świat rewolucyjne "Polepione dźwięki" , które na zawsze odmieniły krajobraz polskiego rapu. Dwa lata później okazało się, że ramy hip-hopowe na tyle ich uwierają, że postanowili założyć nieco bardziej eksperymentalne Tworzywo Sztuczne . Po latach oba te aspekty działalności braci Waglewskich złączono, by utworzyć hybrydę w postaci Fisz Emade Tworzywo . Przy okazji "Mamuta" , podczas którego ten alias projektu debiutował, muzyka straciła nieco na swojej eksperymentalności, enigmatyczności, otworzyła się dużo bardziej na słuchacza, melodię i ostatecznie zaczęła trafiać do zupełnie innych odbiorców niż pierwotnie.

Bardzo ciekawym utworem wydaje się "Sedno" , które wydaje się nawiązywać brzmieniowo i konstrukcyjnie do utworów z pierwszych lat działalności Fisza i Emade. Storytelling, jazzowa harmonia jakby z sampla, filtr dolnoprzepustowy jako główne narzędzie aranżacyjne, specyficzna perkusja z nazbyt wybijającym się werblem, w formie melodyjnej. Przyznam, że po braciach Waglewskich nie spodziewałem się więcej takich zabiegów. Jak tutaj z pewnością bym powiedział "Polepione dźwięki", tak "Śniadanie" z Natalią Przybysz zbliża się do "Na wylot" . "Spływacz" z bardziej dubowym tłem, downtempowym, głębszym klimatem wchodzi już w obszary "F3" .

Jednak nie umiem nie oprzeć się wrażeniu, że jeżeli faktycznie takie miało być założenie, to kilka ważnych punktów zostało pominiętych. Tych, które nie cieszyły się taką estymą wśród słuchaczy i stanowiły ewidentne "widzimisię" muzyków. Chciałoby się usłyszeć jak artyści podjęliby w 2025 klimaty "Zwierza bez nogi" nawiązującego do Beastie Boys i Run DMC , jak dziś poczuliby w zreinterpretowanym brzmieniu z syntetycznego i bazującego na sentymentach "Heavi Metal" .

Dlatego mimo obecnej tu retrospektywy, "25" pomija zbyt wiele punktów, by stanowić idealne podsumowanie twórczości muzyków. To raczej gratka dla miłośników dojrzalszej twórczości spod znaku Fisz Emade Tworzywo. Tej, która jest przystępniejsza, precyzyjna, bardzo muzyczna, śpiewana, ale też bardziej eklektyczna i tym samym bliższa słuchaczom, którzy latami byli sierotami po radiowej Trójce. Jak słyszę, jak alt-folkowy klimat muzycy potrafią uzyskać w utworze "Długie ręce", jak w "Zaćmieniu" wchodzą w ejtisowe barwy dorysowując do niego progresywne zakończenie jakby z Marilliona czy idą we wręcz Collinsowe "Złe decyzje", to wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Nie umiem się nie zachwycić poetycką "Bramą" i obecnymi w niej zabawami samplem wokalnym, który przypomina o charakterystycznym, zbasowanym brzmieniu Emade sprzed 20 lat.