O swojej chorobie 64-letni Andy Taylor poinformował w 2022 roku, mówiąc, że gdy początkowo zdiagnozowano raka w 2018 r., nie wykazywał on żadnych objawów.

Podczas konferencji prasowej na Sanremo Music Festival we Włoszech, lider zespołu Duran Duran, Simon Le Bon potwierdził, że u Taylora wykryto "bardzo późną, czwartą fazę nowotworu z przerzutami".

"Jestem pewien, że chciałby tu być" – mówił dla Daily Mail . "Walczy ze wszystkich sił, a my jesteśmy z nim w tej walce".

Informację o diagnozie Andy'ego Taylora przekazali w 2022 roku pozostali członkowie Duran Duran - Simon Le Bon, Nick Rhodes, John i Roger Taylor. Muzycy podczas przemówienia na ceremonii wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame odczytali list napisany przez chorego artystę.