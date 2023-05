Sanah zmieniła tekst swojego przeboju. Uległa władzom lokalnego radia?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że przeboje sanah, takie jak "Szampan", "Ale jazz!", "Melodia" czy "ten Stan", znają wszyscy. Dwie pierwsze płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się diamentem za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy.

W kwietniu 2022 r. wokalistka wydała swój trzeci album - "Uczta". Wydawnictwo liczy 11 utworów, wszystkie są wykonane z gośćmi, którzy byli przedstawiani wraz z publikowanymi piosenkami. Do stołu z wokalistką zasiedli Igor Herbut, Kwiat Jabłoni, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Grosiak (Mikromusik), Artur Rojek, duet Miętha, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska i Vito Bambino.25 listopada 2022 roku ukazała się płyta " sanah śpiewa poezyje". Album zawiera 10 wierszy ulubionych poetów wokalistki. Nagrania w połowie października niespodziewanie trafiły do sieci z towarzyszącymi im teledyskami.

Polka sięgnęła po cenione wiersze: "Nic dwa razy" (Wisława Szymborska), "Bajka" (Krzysztof Kamil Baczyński), "Warszawa" (Julian Tuwim), "Kamień", "(I) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej", "(II) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej" (autorem tych trzech jest Adam Asnyk), "Hymn" (Juliusz Słowacki), "Do * w sztambuch" (Adam Mickiewicz), "Rozwijając Rilkego" (Jacek Cygan) i "Eldorado" (Edgar Allan Poe).

Współtwórcami muzyki z wokalistką są Marek Dziedzic, Jakub Galiński i Tom Martin. Za oprawę wizualną przy teledyskach odpowiada Michał Pańszczyk.

Sanah usunięta z radia? Poszło o "Marlboro"

Na początku maja w rozmowie z portalem Presserwis redaktor naczelny Radia Elka Arkadiusz Wojciechowski stwierdził, że uderzył go fakt śpiewania w piosence o papierosach.

"Polskie prawo zakazuje reklamowania wyrobów tytoniowych. Nawet jeśli to miała być sztuka i zamysłem autorki było po prostu zaśpiewanie o Marlboro, to jednak wciąż mamy do czynienia z przekazem niezgodnym z polskim prawem" - odniósł się do art. 16b. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji.

Zapis mówi, że "zakazane jest nadawanie przekazu handlowego wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych".

W tekście piosenki sanah ( posłuchaj! ) czytamy: "Marlboro palić chciał/w moim aucie". Słowa te powtarzane są kilkukrotnie, pojawia się także nawiązanie do jednego z napojów: "Dziś w szołbizie ja kołyszę się/Jak gondola/Wszyscy wokół koka no a ja/Coca cola (zero)".

"Obowiązkiem stacji radiowych jest dbałość o dobro słuchacza, a w tym przypadku o dobro młodych ludzi. To my możemy decydować, czy puszczamy daną piosenkę, czy nie. W takich sytuacjach jak ta powinna nam się zapalić czerwona lampka" - tłumaczył redaktor naczelny radia.

Głos zabrała również wytwórnia sanah, Magic Records. "Tekst piosenki nie powstał w wyniku żadnej współpracy - ani reklamowej, ani barterowej z koncernem będącym odpowiedzialnym za dystrybucję produktów Marlboro" - wyjaśniają przedstawiciele.

Sanah i jej wytwórnia ulegają przedstawicielom radia. Tekst utworu "Marcepan" zmieniony

Pomimo tłumaczeń wytwórni, zdecydowała się ona udostępnić rozgłośniom radiowym nową, zmienioną wersję utworu "Marcepan". Teraz słyszymy w niej wers: "Zadymę robić chciał w moim aucie", a w piosence nie usłyszymy już nazwy marki papierosów.

Nową wersję od wtorku możemy usłyszeć w największych stacjach radiowych w Polsce. A co z Radio Elka?

"Teraz nie ma już przeciwwskazań, by puszczać tę piosenkę. Jeszcze w środę, najdalej w czwartek znajdzie się na naszej playliście. To świetna decyzja. Piosenka uwolniła się od tego gęstego dymu, który dusił już chyba wszystkich" - tłumaczy Wojciechowski Wirtualnym Mediom.

"W wielu piosenkach palą papierosy, biorą dragi, piją wódkę, whisky, wino... Wiadomo. Ale w tym utworze pojawiła się MARKA - konkretna NAZWA papierosów, i to 4 razy! I tu zapaliła się ta czerwona lampka, bo mówimy o artystce, której teksty na pamięć znają także dzieci i młodzież. I wbrew intencji piosenkarki, do ich głów szedł przekaz zawierający świadomość marki" - dodaje.

Na Instagramie sanah pojawił się post z nowym fragmentem piosenki i wymownym zdjęciem, na którym wokalistka wygląda na mocno rozbawioną.

