Sanah wydała kolejną płytę. "Irenka" już dostępna!

Sanah szybko podbiła serca Polaków. Do sprzedaży trafił właśnie jej nowy album pod tytułem "Irenka".

sanah wydała swój drugi album

Po sukcesie "Królowej dram", sanah nie kazała długo czekać na swój następny materiał.

Najpierw jesienią 2020 r. ukazała się EP-ka "BUJDA" z hitem "No sory", a równo rok od premiery debiutu w ręce fanów wydaje drugi album studyjny. "Irenka" to kolejny rozdział w karierze jednej z najpopularniejszych ostatnio polskich wokalistek.

"Wszystkie utwory układają się tu w historię tytułowej postaci przepełnioną pięknem i autentycznością" - czytamy w zapowiedzi albumu.



Album promują utwory "No sory", "Ale jazz!" nagrany w duecie z Vito Bambino, "2:00" i "etc." - w wersji oryginalnej oraz specjalnej jako "etc. (na disco)" .

Album dostępny jest w wersji cyfrowej i czterech wersjach fizycznych: standardowej (CD z 14 utworami), deluxe (2 CD z bonusową płytą z utworami znanymi z winyla "BUJDA" i dodatkową piosenką "Kapela gra"), na winylu (tylko z utworami, jakie nie ukazały się wcześniej na "BUJDZIE") oraz w wersji Super Deluxe Box - z albumem na winylu i 2 CD, dwoma dodatkowymi płytami CD z "rarytasami" oraz niespodziankami od wokalistki.