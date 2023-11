Travis Scott właśnie ogłosił, że dostał się na architekturę na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda.

O swoich nowych planach opowiedział w wywiadzie dla magazynu "GQ". "Zawsze interesowałem się projektowaniem konstrukcji. Wiele tego typu rzeczy mnie intryguje. Na przykład podczas obecnych prób przed koncertami zawsze zadaję pytania dotyczące konstrukcji i scenografii oraz tego, jak można coś takiego zbudować" - wyjaśnił powód wyboru kierunku studiów.

Czy sława pomogła mu w walce o miejsce na uczelni?

Gwiazdor wyznał też, że sława nie przydała mu się w walce o miejsce na liście przyjętych. "Musiałem ciężko pracować, by się dostać. Nie pozwolili mi iść na skróty" - powiedział Scott.

Zaznaczył też, że do zgłębiania tajników architektury podchodzi bardzo poważnie - zamierza być studentem na "pełen etat" przez "prawdopodobnie cztery lata". Chce również przeprowadzić się do Bostonu, by mieszkać blisko uczelni.

Żeby nieco uspokoić swoich fanów, Scott wyraźnie zaznaczył, że z powodu studiów nie robi sobie przerwy w karierze, bo tworzenie muzyki zawsze będzie jego priorytetem.

Do nauki zamierza przysiąść, jak tylko zakończy obecną trasę koncertową "Circus Maximus Tour", która promuje jego najnowszy album zatytułowany "Utopia".