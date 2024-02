Mick Jagger słynie z niezwykle silnej formy fizycznej. Pomimo 80 lat na karku nie zwolnił tempa, a już za kilka tygodni ruszy kolejna trasa The Rolling Stones. Podczas koncertów przemierza na scenie dziesiątki kilometrów, a wcześniej przygotowując się do każdego koncertu nie dość, że biega dziennie ok 12. km, to jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia rozgrzewa się trzykilometrowym biegiem.

Reklama

"Tańczę i chodzę na siłownię codziennie. Nie lubię za bardzo tego robić, ale muszę" - mówił w wywiadzie.

Niespodziewanie wokalista podzielił się swoją osobistą playlistą do ćwiczeń, która obrazuje jego eklektyczny gust. Wśród artystów towarzyszących mu na bieżni są m.in. Marvin Gaye, James Brown, ale też Prince, Sly and The Family Stone, Daft Punk, The Chemical Brothers, Benny Benassi and The Biz i Fatboy Slim. Jagger zawsze uwielbiał także te współczesniejsze przeboje, stąd na liście pojawiły się także m.in. Burna Boy czy The 1975.

"Czasami lubię ćwiczyć w ciszy, innym razem lubię być na siłowni z Mozartem, ale przez większość czasu lubię ćwiczyć przy muzyce takiej jak ta!" - napisał w mediach społecznościowych.

Playlista treningowa Micka Jaggera:

The Chemical Brothers - "Block Rocking Beats"

Daft Punk - "Harder, Better, Faster, Stronger"

The Rolling Stones - "Mess It Up"

Prince and the Revolution - "Erotic City"

Chaka Demus and Pliers - "Murder She Wrote"

Fatboy Slim - "The Rockefeller Skank"

Disclosure i Eko Roosevelt - "Tondo"

The Rolling Stones - "Living in a Ghost Town (Alok Remix)"

Mangawa feat. Zeke Manyika - "Faze Action"

Junior Jack - "E Samba"

Sly and the Family Stone - "If You Want Me To Stay"

Marvin Gaye - "Don't Give It Up"

The Human League - "Don't You Want Me"

Benny Benassi i The Biz - "Satisfaction"

Burna Boy - "Common Person"

Curtis Mayfield - "Move On Up"

James Brown and the Famous Flames - "There Was a Time"

Mick Jagger i Lenny Kravitz - "God Gave Me Everything"

The 1975 - "Sex"

Blackstreet - "No Diggity (feat. Dr. Dre and Queen Pen)"

The O'Jays - "For the Love of Money (Grizz remix)"

Mac Fingal - "Big Belly Man"

Crazy P - "One True Light"