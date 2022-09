To początek nowej, ekscytującej ery w karierze artysty o pseudonimie YUNGBLUD. Płyta zawiera wcześniej wydane i uwielbiane przez fanów "The Funeral", "Don’t Feel Like Feeling Sad Today" i "Memories" z Willow, które przekroczyły milion odtworzeń w pierwszym tygodniu od premiery. Album został już świetnie przyjęty przez krytyków na całym świecie. Dzisiejszej premierze towarzyszy oficjalny teledysk do jego najnowszego singla "Tissues".



Klip do "Tissues" został nakręcony w Londynie i wyreżyserowany przez Charliego Sarsfielda.

Clip Yungblud Tissues

"To nowa era, chciałem więc tańczyć, ruszać się i odzwierciedlić w teledysku czym tak naprawdę jest dla mnie ta piosenka. To szczęście, euforia i odpuszczanie" - skomentował artysta. Zaraźliwy, nowy utwór zawiera sampel "Close To Me" The Cure, osobiście zatwierdzony przez frontmana zespołu, Roberta Smitha.



Muzyk zyskał uznanie także takich legend rocka, jak Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones i Dave Grohl.



Tracklista "YUNGBLUD":

1. "The Funeral"

2. "Tissues"

3. "Memories (ft. Willow)"

4. "Cruel Kids"

5. "Mad'

6. "I Cry 2"

7. "Sweet Heroine"

8. "Sex Not Violence"

9. "Don’t Go"

10. "Don’t Feel Like Feeling Sad Today"

11. "Die For A Night"

12. "The Boy In The Black Dress"