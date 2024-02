Lenny Kravitz i Lisa Bonet uchodzili przed laty za jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Twórca hitu "Fly Away" i gwiazda serialu "Bill Cosby Show" poznali się w 1985 roku za kulisami koncertu zespołu New Edition w Kalifornii. Między artystami natychmiast zaiskrzyło. Para stanęła na ślubnym kobiercu 16 listopada 1987 roku, w dniu 20. urodzin panny młodej.

Rok później na świat przyszła ich jedyna córka Zoë, która - podobnie jak rodzice - robi obecnie karierę w branży filmowej i muzycznej. Małżeństwo gwiazdora estrady i popularnej aktorki nie przetrwało próby czasu - Kravitz i Bonet rozstali się po pięciu latach wspólnego życia. Od tamtej pory pozostają przyjaciółmi.

Lenny Kravitz zdradził, co łączy go z byłą żoną. "Byliśmy świetną rodziną"

W rozmowie z magazynem "People" 59-letni piosenkarz opowiedział o więzi, jaka wciąż łączy go z byłą żoną. Kravitz podkreślił, że darzy ją "piękną miłością" i jest jej wdzięczny za spędzone razem lata. "Byliśmy świetną rodziną. Mieliśmy własną ekspresję, styl, własny rytm. To był piękny czas. Świat, który stworzyliśmy z mamą Zoë, był pełen miłości, pokoju i duchowości" - wyznał muzyk.

I dodał, że choć od obojga wymagało to sporego wysiłku, zdołali zbudować zdrową relację opierającą się na szacunku i wzajemnym wsparciu. "Pobraliśmy się młodo, ja miałem swoje problemy emocjonalne. Musieliśmy nad tym popracować. Ona jest częścią mojego życia, którą na zawsze zachowam w sercu i duszy. Dzięki niej i naszym wspólnym doświadczeniom stałem się tym, kim teraz jestem" - zaznaczył Kravitz.

Po rozwodzie byli małżonkowie próbowali ułożyć sobie życie u boku nowych partnerów. Bonet w 2017 roku poślubiła hollywoodzkiego aktora Jasona Momoę, z którym rozstała się pięć lat później. Ich rozwód został sfinalizowany kilka tygodni temu. Kravitz na przestrzeni lat spotykał się z wieloma znanymi postaciami z show-biznesu - dość wspomnieć Vanessę Paradis, Adrianę Limę czy Nicole Kidman. Zeszłej wiosny zagraniczne media donosiły o romansie muzyka i młodszej od niego o ponad trzy dekady meksykańskiej modelki Any Pauli Valle.

Lenny Kravitz chce wziąć kolejny ślub

W jednym z ostatnich wywiadów czterokrotny zdobywca nagrody Grammy ujawnił, że jest gotów na to, by ponownie się ożenić. "Wystarczająco dojrzałem, stałem się silniejszy i bardziej zdyscyplinowany. To pragnienie zawsze we mnie było. Wcześniej nie dysponowałem narzędziami, które pomogłyby mi urzeczywistnić to marzenie" - zdradził Kravitz w rozmowie z magazynem "Esquire". Co więcej, wokalista chciałby doczekać się kolejnej pociechy. "Gdybym związał się z kimś, kto chce mieć dzieci, zdecydowanie bym to zrobił. Na sto procent" - zadeklarował gwiazdor.