Powracający na antenę program "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" przeszedł sporą metamorfozę. Uczestników oceniają: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.

Choreografem programu został Tomasz Barański. Nad kostiumami tancerzy i gwiazd czuwa Martyna Łach, a reżyserią zajął się Wojciech Iwański.

Prowadzącymi pozostał sprawdzony duet Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Dla zwycięzcy czeka Kryształowa Kula, 100 tys. zł (dla gwiazdy) i 50 tys. zł (dla tancerza).

Roxie Węgiel ćwiczy przed "Tańcem z gwiazdami"

Najmłodszą uczestniczką 14. edycji w Polsacie jest 19-letnia Roxie Węgiel ( sprawdź! ), której na parkiecie towarzyszy Michał Kassin. W debiucie zatańczyli cha-chę do przeboju "Don't Start Now" Dua Lipy ( zobacz! ). Para otrzymała wysokie noty, które przełożyły się na 29 punktów (na 40 możliwych).

Jeszcze lepiej wypadli w drugim odcinku - za występ do "Crazy in Love" Beyonce zgarnęli 35 punktów.

"Dzisiaj wieczorkiem spodziewajcie się niespodziewanego" - napisał tancerz Dominik Rudnicki-Sipajło, który nagrywał przygotowania pary. Dodajmy, w niedzielę uczestnicy będą tańczyć do przebojów grupy ABBA.

Wokalistka ma na koncie dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.

Przy płycie "13+5" pomagał jej producent i kompozytor Kevin Mglej - na początku 2023 r. para potwierdziła swój związek. Obecnie szykują się do ślubu.