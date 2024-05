Roxie Węgiel to młoda wokalistka, która odniosła sukces m.in. dzięki programowi "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior 2018. Niedawno brała udział w 27. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Była jedną z faworytek do wygrania Kryształowej Kuli, jednak ostatecznie zajęła drugie miejsce w rankingu.

Przez długie tygodnie przygotowań i treningów, związanych z programem Polsatu, Roxie odsunęła na bok swoją muzyczną karierę. Skupiła się na tańcu, a tworzenie nowych piosenek i koncertowanie odłożyła na później. Ostatnio, tydzień po finale tanecznego show, młoda gwiazda opublikowała podsumowanie swoich tanecznych dokonań na Instagramie. W poście podziękowała przede wszystkim swojemu partnerowi, Michałowi Kassinowi. Wspomniała też o innych uczestnikach programu, choreografach, osobach z produkcji, swojej rodzinie i przyjaciołach, a także o Maryli Rodowicz, która uczestniczyła w jej finałowym występie.

Roxie zamknęła swoimi podziękowaniami etap tanecznej, telewizyjnej przygody, jednak w pełni nie pożegnała się z tańcem. W relacji na Instagramie opublikowała zapowiedź nadchodzącej trasy koncertowej, która ma zawierać także elementy tańca klasycznego. Roxie zachęciła fanów "Tańca z gwiazdami" do kupna biletów, ponieważ zapowiedziała, że być może na koncertach pojawi się gość specjalny - jej programowy partner Michał Kassin.

O co toczyła się sprawa sądowa Roxie Węgiel?

Artystka nie przestaje dzielić się z fanami swoimi sukcesami. W mediach społecznościowych Roxie właśnie pojawiło się kolejne oświadczenie. Tym razem dotyczy ono sprawy sądowej, która toczyła się przeciwko pewnej wytwórni muzycznej. Młoda gwiazda była z nią związana jako trzynastolatka i czuła się przytłoczona zadaniami, jakie na nią nakładano.

Wytwórnia muzyczna Universal Music Polska została pozwana do sądu przez Roxie Węgiel, ponieważ ta czuła się przytłoczona nadmiarem zadań. W momencie, gdy podpisywała umowę, była jeszcze bardzo młodą dziewczyną, a wytwórnia wymagała od niej zbyt wiele. Dodatkowo wokalistka miała ponosić kary za niewywiązywanie się z niektórych obowiązków. Problemem był także czas, na jaki została zawarta umowa. Miał on obejmować lata, w których Roxie byłaby już pełnoletnia. Umowa została zawarta, gdy gwiazda miała zaledwie 13 lat i zalecane było, by została podpisana za zgodą sądu opiekuńczego, co się nie stało.

Roxie napisała oświadczenie w sprawie procesu przeciwko wytwórni

Początkowo sąd pierwszej instancji unieważnił umowę od momentu, w którym Roxie osiągnęła pełnoletność. Wokalistka nie była usatysfakcjonowana takim obrotem spraw. Złożyła więc apelację. Teraz przekazała szczęśliwe dla niej wieści. Okazało się, że wygrała sprawę z wytwórnią.

"Po kilku latach wygrałam proces z moją pierwszą wytwórnią. To była walka o wolność artystyczną, wolność wyborów, wolność głosu młodego pokolenia w show biznesie. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że moja odwieczna maksyma 'prawda zawsze się obroni' znalazła potwierdzenie w polskim systemie sądownictwa. Buziaki - wolna Roksana Węgiel. Ps. Zawsze walczcie o prawdę, marzenia i o samych siebie" - napisała gwiazda.

Fani wspierają młodą gwiazdę

Fani wokalistki wsparli ją i pogratulowali sukcesu. "Domyślam się, że nie było to łatwe zadanie. Taka firma to przecież kolos, z doświadczonymi prawnikami. Tym bardziej jestem pełen podziwu, że ci sie udało. Życzę dalszych sukcesów!" - napisał w komentarzu na Instagramie jeden z fanów. "Cieszymy się, że się udało Roxie!", "Prawda się obroni, a karma zawsze znajdzie adres i wróci", "Brawo!!! Jesteś dzielna, utalentowana i piękna!!! Życzę ci powodzenia w walce o siebie", "Najsilniejsza kobieta, jaką znam, przysięgam" - dodali inni fani.