Roxie Węgiel rozpoczęła swoją karierę w 2018 r. Wzięła wtedy udział w programie dla młodych wokalistów, transmitowanym przez TVP - "The Voice Kids". Udało jej się pokonać konkurentów i zwyciężyć. Dzięki temu stała się reprezentantką Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, który również wygrała.

Artystka w bardzo młodym wieku rozpoczęła karierę - miała zaledwie 13 lat. Już jako nastolatka miała szansę przekonać się, że popularność ma nie tylko jasne strony. Roxie stała się bowiem ofiarą stalkingu.

Roxie Węgiel miała prześladowcę

Niedawno Roxie Węgiel zwierzyła się dziennikarzowi z portalu NaTemat. Opowiedziała o koszmarnych wydarzeniach, które miały miejsce w 2021 r., kiedy brała udział w programie "Dance Dance Dance". Wokalistka miała wtedy zaledwie 16 lat. Mieszkała przez pewien czas w Warszawie, a jej adres wyciekł do sieci i trafił w niepowołane ręce. Prześladowca dowiedział się, gdzie znajduje się jej mieszkanie i zaczął ją śledzić, ciągle robiąc jej zdjęcia. Nie dawał spokoju także jej matce.

"Przez ten cały czas, kiedy tu mieszkałam, przychodził pod moje mieszkanie chłopak, który był we mnie zakochany. Robił mi zdjęcia z ukrycia. Robił zdjęcia z ukrycia mojej mamie, która prowadzała w wózku mojego młodszego brata Tymka. W ogóle rozpoznał moje mieszkanie chyba po kawałku jakieś tapety. To było bardzo dziwne. To było przerażające" - opowiedziała Roxie.

Roxie skonfrontowała się ze stalkerem

Młoda wokalistka przyznała też, że w pewnym momencie doszło do jej bezpośredniego spotkania ze stalkerem. Było to dla niej traumatyczne przeżycie. "Raz mnie zaczepił. Byłam przestraszona, jak go zobaczyłam. Nie umiałam z nim porozmawiać normalnie, tylko się go bałam. Chodziłam z gazem pieprzowym przez niego" - powiedziała.

Obecnie Roxie Węgiel bardzo dba o swoją prywatność. Wraz ze swoim partnerem, Kevinem Mglejem, stronią od publikowania niepotrzebnych rzeczy w mediach społecznościowych. Mężczyzna całkowicie wycofał się ze świata internetu. Tym samym para stara się zmniejszać ryzyko powtórzenia się podobnej, nieprzyjemnej sytuacji.