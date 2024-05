5 maja odbył się finał 27. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Dla wielu oglądających była to jedna z najbardziej ekscytujących edycji. Uczestnicy przez długie tygodnie zmagali się z ciężkimi treningami i ważnymi występami, które oglądały miliony telewidzów. Jedną z faworytek do wygranej była Roxie Węgiel, która ostatecznie zajęła drugie miejsce w rankingu.

Przez długie tygodnie przygotowań i treningów, związanych z programem Polsatu, Roxie odsunęła na bok swoją muzyczną karierę. Skupiła się na tańcu, a tworzenie nowych piosenek i koncertowanie odłożyła na później. Słuchacze nie mogli doczekać się jej powrotu na trasę. Fani "Tańca z gwiazdami" z kolei liczyli na to, że jej taneczna droga nie zakończy się wraz z końcem telewizyjnego show.

Roxie Węgiel opublikowała podsumowanie "Tańca z gwiazdami"

Tydzień po finale "Tańca z gwiazdami" młoda gwiazda opublikowała podsumowanie swoich tanecznych dokonań na Instagramie. W poście podziękowała przede wszystkim swojemu partnerowi, Michałowi Kassinowi. Wyznała, że tancerz nauczył ją tego, że wszelkie limity da się pokonać, a także został jej przyjacielem. Roxie wspomniała też o innych uczestnikach programu, których doceniła za każdy występ, zaprezentowany telewidzom. Podziękowania skierowała również do choreografów, produkcji programu, swojej rodziny i przyjaciół, a także do Maryli Rodowicz, która uczestniczyła w jej finałowym występie.

Wokalistka zapowiada powrót do tworzenia muzyki

W relacji na Instagramie Roxie Węgiel napisała o tym, że w końcu nadszedł czas na powrót do studia i tworzenia muzyki. "Kochani, po krótkiej przerwie mogę wrócić do tego, co już dawno skradło moje serce, czyli do muzyki. W następnych stories trochę ogłoszeń, a już za parę dni powrót do studia" - czytamy we wpisie.

Okazało się, że młoda wokalistka planuje połączyć swoje dwie największe pasje - śpiewanie i taniec. Na Instagramie Roxie pojawiło się ogłoszenie, dotyczące nadchodzącej trasy koncertowej. Artystka zapowiedziała, że na scenie być może odwiedzi ją gość specjalny, z którym miała okazję współpracować przez długie tygodnie.

"Dla wszystkich spragnionych tańca tak, jak ja muzyki, zapraszam na show muzyczno-taneczne 'Break Tour'. Poza moimi numerami, gośćmi i hip-hopem, pokażę wam nowo nabyte umiejętności z tańca klasycznego... Kto wie, może i z Michałem Kassinem" - zapowiedziała piosenkarka.

Muzyczno-taneczna trasa Roxie Węgiel. Gdzie wystąpi wokalistka?

Muzyczno-taneczna trasa Roxie Węgiel zawita aż do 9 największych miast w Polsce. "Break Tour" rozpocznie się 6 października w Lublinie. Artystka wystąpi także w Łodzi, Toruniu, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Bilety z pierwszej puli kosztują 99 zł. Wejściówki M&G, zapewniające możliwość spotkania z gwiazdą, są w cenie 249 zł.