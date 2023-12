Roxie Węgiel odpowiada na zarzuty internauty. "Kocham takie komplementy"

Roxie Węgiel zaśpiewała w Arenie Toruń podczas koncertu "Muzyka i kosmos" z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Przy wsparciu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na scenie pojawili się także Juan Carlos Cano (zwycięzca "The Voice of Poland", wokalista House Of Death), Karolina Leszko, Sylwia Lorens, Kamil Franczak i Łukasz Drapała (finalista "The Voice of Poland" z grupy Chemia).

18-latka relacjonowała swój pobyt w tym mieście w relacji na Instagramie. Nagrania wrzucał także jej narzeczony - starszy o osiem lat producent i kompozytor Kevin Mglej. Przypomnijmy, że para razem pracowała nad płytą "13+5" Roxie.

Wokalistka udostępniła zrzut prywatnej wiadomości jednego z internautów, który zarzucił jej korzystanie z playbacku podczas występu.



"Wow, kocham takie komplementy. Zawsze śpiewam na żywo" - odpisała Węgiel.

Roxie Węgiel - kim jest młoda gwiazda polskiej sceny?

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i ma obecnie 18 lat. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

W marcu tego roku wypuściła drugi album "13+5". Sporą popularność zdobyły piosenki "Miasto" (ponad 5,7 mln odsłon) i najnowszy "Łobuz" (duet z Beatą Kozidrak).