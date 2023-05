"Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe..." - napisała na Instagramie Roxie Węgiel , prezentując zdjęcie pierścionka zaręczynowego.

18-letnia wokalistka i Kevin Mglej udzielili pierwszego wspólnego wywiadu dla serwisu Świat Gwiazd.



"To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - podkreślał Kevin Mglej.

"Trochę jesteśmy papużki nierozłączki, musimy to przyznać. Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami" - dodaje Roxie.



Młoda wokalistka zdecydowanie zaprzeczyła też krążącym plotkom, że to ona utrzymuje swojego partnera.

"Co do utrzymywania mojego partnera, Kevin prowadzi kilka firm od paru lat i jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać. Dziękuję, pozdrawiam" - napisała.

Roxie ujawniła swój związek z Kevinem Mglejem w styczniu, gdy skończyła 18 lat. Obecnie intensywnie promuje swoją drugą płytę "13+5". Furorę w sieci robi piosenka "Friendzone" , którą wokalistka nagrała gościnnie z popularnym tiktokerem o pseudonimie Łatwogang (ponad 1 mln fanów na tej platformie).



Roksana Węgiel od 13. roku życia w show-biznesie. Jak się zmieniła?

Roksana Węgiel popularność zdobyła już jako 13-latka, kiedy to wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Kids" (była podopieczną Edyty Górniak). Młoda gwiazda dorastała na oczach całej Polski, a media skrzętnie odnotowywały każde wydarzenie z jej kariery oraz życia prywatnego.

Podczas pierwszego występu w TVP Węgiel ubrana w dżinsy i skórzaną kurtkę i mającą aparat na zębach, zachwyciła wykonaniem utworu "Halo" Beyonce. Przez pięć lat nagranie Roksany z "The Voice Kids" obejrzano ponad 15 milionów razy. Zobaczcie, jak Roksana Węgiel wyglądała na początku kariery.