Roksana Węgiel: Koncert w Hulakula w Warszawie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W niedzielę (8 września) w warszawskim centrum rozrywki Hulakula zaśpiewa Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel wystąpi w centrum Hulakula /VIPHOTO / East News

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ). To dzięki temu tegoroczna Eurowizja dla Dzieci odbędzie się w Polsce - 24 listopada w Arenie Gliwice.

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2018.

Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono blisko 13 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ), "Lay Low" ( posłuchaj! ), "Żyj" ( sprawdź! ), czy "Obiecuję" ( posłuchaj! ), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 80 milionów wyświetleń.

Posłuchaj nowego singla Roksany - "Dobrze jest, jak jest"!

8 września Roksana wystąpi na scenie warszawskiego centrum rozrywki Hulakula przy ul. Jagiellońskiej 82B. Wstęp na koncert jest nielimitowany wiekowo.



Bilety:

normalny - 30 zł

familijny (2 dzieci do 12. roku życia + 1 opiekun) - 70 zł.

