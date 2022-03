Róisín Murphy przekłada koncerty w Rosji. "Całym sercem solidaryzuje się z Ukrainą"

Współzałożycielka zespołu Moloko w emocjonalnym wpisie poinformowała rosyjskich fanów, że nie może pozostać obojętna na to, co dzieje się w Ukrainie, więc "odkłada" swoje występy w Sankt Petersburgu i Moskwie na "czas nieokreślony - do całkowitego zawieszenia broni".

Róisín Murphy odwołuje koncerty w Rosji /Gus Stewart/WireImage /Getty Images