Muzyce rockowej jest wierny od dziesięcioleci. Tego samego nie można jednak powiedzieć o kobietach, z którymi się wiązał. Roger Waters cztery razy się żenił i cztery razy rozwodził. Ostatni raz sześć lat temu. Wtedy, po bardzo trudnym i kosztownym dla niego rozwodzie z Laurie Durning muzyk zapowiadał, że ma już serdecznie dość małżeństwa.

Jak się okazuje, czas leczy rany, bo według doniesień serwisu Pagesix 77-letni rockman zaręczył się po raz piąty. Informacja ta ujrzała światło dzienne przez przypadek. Muzyk był widziany na obiedzie w restauracji w Hampton w Londynie, a świadkowie tej sytuacji słyszeli, jak Waters przedstawiał swojemu koledze kobietę, z którą przyszedł, i określił ją mianem "narzeczona".

Kim jest nowa towarzyszka życia byłego lidera Pink Floyd, na razie nie udało się ustalić. Wiadomo o niej tylko tyle, że pojawiła się już u boku Rogera Watersa w 2019 roku na festiwalu w Wenecji.

Muzyk nie odniósł się do tych medialnych doniesień na Instagramie, choć pod jego ostatnim postem, w którym wzburzony opowiada o destrukcyjnym wpływie wielkich korporacji na świat, internauci dopytywali o go zaręczyny i o to, czy planuje kolejny ślub.

Raczej nie należy się spodziewać, że w social mediach pojawią się jakiekolwiek informacje o życiu prywatnym Watersa, zważywszy na burzę, jaką kilka tygodni temu wywołała jego wypowiedź na temat Instagrama i Marka Zuckerberga.

"Dzisiaj rano dowiedziałem się, że chcą wykorzystać moją piosenkę 'Another Brick In The Wall Pt. 2' w filmie promocyjnym Instagrama. Mark Zuckerberg zaproponował ogromne pieniądze, a moja odpowiedź brzmi - 'Pie***l się! Nie ma, k***a, mowy'. Wspominam o tym tylko, żeby pokazać, jak podstępnie chcą przejąć kontrolę nad wszystkim. Ci z nas, którzy mają jakąś władzę, a ja jej trochę mam, jeśli chodzi o kontrolę praw do moich piosenek i nie sprzedam się temu pie***onemu Zuckerbergowi. Chcą ją wykorzystać, żeby jeszcze bardziej spopularyzować Facebooka i Instagrama i jeszcze bardziej nas cenzurować" - napisał wtedy Waters.

Roger Waters w latach 70. był mężem zmarłej w 2001 r. artystki Judith Trim (jej zdjęcie pojawiło się na oryginalnej okładce płyty "Ummagumma" Pink Floyd, choć usunięto ją z późniejszych wydań na CD). Po rozwodzie z nią ożenił się z brytyjską arystokratką lady Carolyne Christie - z tego związku na świat przyszli muzyk Harry Waters, który od 2002 r. jako klawiszowiec wspiera ojca na scenie, oraz modelka India Waters.



Z Carolyne Christie rozstał się w 1992 roku, by stanąć na ślubnym kobiercu z aktorką Priscillą Phillips. Muzyk był z nią związany do 2001 roku, mają syna Jacka Fletchera. Z ostatnią żoną Laurie Durning spotykał się dziesięć lat, zanim w 2012 roku wymienili obrączki. Ich rozwód został orzeczony w 2015 roku.