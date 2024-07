Rod Stewart jest obecny na rynku muzycznym od niemal 60 lat. Artysta posiada niezwykłą barwę głosu, przez co jego twórczości nie można pomylić z żadnym innym wokalistą. Po dziś dzień jest jednym z najbardziej rozchwytywanych światowych artystów. Na swoim koncie posiada 27 albumów, a wiele z nich dotarło na szczyt brytyjskich list przebojów. Wylansował przeboje, takie jak "Baby Jane", "Da Ya Think I’m Sexy?", "Have I Told You Lately That I Love You" czy "Sailing".