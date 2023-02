Narodowa Służba Zdrowia w Wielkiej Brytanii pozostaje niedofinansowana. Kraj ponownie stanął przed kolejnym już kryzysem i strajkiem jej pracowników.

Czas oczekiwania na leczenie w nagłych wypadkach, ale także rutynowe badania, jest w Wielkiej Brytanii dłuższy niż kiedykolwiek przedtem. Krytycy rządu twierdzą, że przez kryzys w NHS (Narodowa Służba Zdrowia) życie wielu pacjentów jest zagrożone.

Podatnicy mogą korzystać z National Insurance, czyli czegoś na wzór polskiego ubezpieczenia, ale prywatna opieka zdrowotna Medicare jest dostępna za dodatkową opłatą.

Choroby u wielu Brytyjczyków mogą nie zostać wykryte, bo z racji wysokich cen ludzie nie chcą się badać. Rod Stewart poruszony sprawą zapowiedział, że zapłaci za tyle badań "ile zdoła".

Rod Stewart chce pomagać brytyjskim szpitalom. Już zrobił pierwszy krok

24 lutego odwiedził lokalny szpital w Harlow, Essex i zapłacił za badania wszystkich osób, którego tego dnia zgłosiły się na kontrolę. Zapowiedział też, że chciałbym tę akcję kontynuować w innych miastach Wielkiej Brytanii. Tego jednego dnia udało mu się pomóc 20 pacjentom, skracając jednocześnie kolejkę o 10 procent. Jedno takie badanie kosztuje nawet ok. 200-300 funtów (1100-1600 zł)

Stewart przyznaje, że zwrócił uwagę na ten duży problem, gdy sam potrzebował badania rentgenowskiego. Wybrał się do prywatnej kliniki i spotkał pracowników, którzy "nie mieli nic do roboty", pomimo że ten spóźnił się na badanie o pół godziny.

"Wszedłem i powiedziałem: 'Strasznie mi przykro, jestem spóźniony o pół godziny'. Powiedzieli: 'Nie martw się, dzisiaj prawie nikogo tu nie ma'" - wyjaśniał. Teraz zakłada, że inni, którzy mogą pomóc, dołączą się do akcji.

"Jeśli to odniesie sukces, to myślę, że chciałbym zrobić to w Belfaście, Dublinie, Edynburgu, Glasgow, Manchesterze i po prostu kontynuować to. Mam nadzieję, że inni ludzie pójdą za mną. Ponieważ chcę udowodnić, że to nie była tylko gadka, przyszedłem tutaj" - mówił w szpitalu.

Muzyk ma też pomysł co zrobić, by kryzys się zakończył. Podstawą miałyby być wyższe wynagrodzenia dla pielęgniarek. "(...) jeszcze dwa lata temu im klaskaliśmy, a teraz..." - przypomina dodając, że to one są "solą tej ziemi". Rod Stewart wie, że badania są bardzo ważne - w 2019 roku zdiagnozowano u niego raka prostaty, ale udało się go skutecznie wyleczyć dzięki szybkiej diagnozie.

78-letni wokalista dotąd popierał konserwatywny rząd torysów, ale sądzi, że potrzeba zmiany. "Myślę, że ten rząd powinien teraz ustąpić i dać szansę Partii Pracy, ponieważ łamią serca pielęgniarek" - stwierdził na antenie Sky News.

"W ciągu tych wszystkich lat życia w tym kraju, nigdy nie widziałem, żeby było tak źle i zrobię cokolwiek, co mogę, aby pomóc. Biedne pielęgniarki, jestem po waszej stronie" - mówił na antenie. "To jest zły czas dla nas w Wielkiej Brytanii, naprawdę. Zmieńcie ten cholerny rząd. (...) To strasznie smutne. Jestem tak dumny z bycia Brytyjczykiem i nie mogę znieść tego, że tak jest".

