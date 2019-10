Rock and Roll Hall of Fame 2020: Zaskakujące nominacje: Whitney Houston i Notorious B.I.G.

2 maja 2020 r. w Cleveland w stanie Ohio odbędzie się ceremonia wprowadzenia kolejnych gwiazd do Rockandrollowego Salonu Sław. Kto został nominowany?

Whitney Houston została nominowana do Rock and Roll Hall of Fame /Tibrina Hobson/WireImage /Getty Images

Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej.

Whitney Houston (1963-2012)

Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się - do Salonu zapraszani są wykonawcy, którzy wydali debiutanckie płyty przynajmniej 25 lat wcześniej.

W tym roku wyjątkowo liczne jest grono artystów, którzy zostali nominowani po raz pierwszy - są to Whitney Houston, raper Notorious B.I.G., Pat Benatar oraz zespoły Motorhead, Soundgarden, T.Rex, Thin Lizzy, The Doobie Brothers i Dave Matthews Band.

Nominacje do Rock and Roll Hall of Fame zdobyli także Depeche Mode, Judas Priest, MC5, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, Nine Inch Nails i Kraftwerk.

Do Salonu zostanie wprowadzonych przynajmniej pięciu artystów - wybranych przez ekspertów z branży muzycznej a także w głosowaniu publiczności.

Pod koniec marca do Rock and Roll Hall of Fame dołączyli Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Def Leppard, The Cure, Roxy Music i The Zombies.