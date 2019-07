Whitney Houston: Nieszczęśliwa super gwiazda

Wielbiciele pamiętają jej zjawiskowy głos i przebojowe piosenki. O trudnym życiu nieżyjącej amerykańskiej wokalistki opowiada film "Whitney", który zobaczymy ósmego sierpnia w TVP 2, dzień przed rocznicą jej urodzin.

Whitney Houston zmarła 11 lutego 2012 roku /Paul Natkin /Getty Images

Z podziwu dla jej fenomenalnego śpiewu nadano jej przydomek The Voice, czyli Głos. Jej płyty należą do najlepiej sprzedających się w historii, a dzięki ogromnej liczbie zdobytych nagród trafiła do "Księgi rekordów Guinnessa". My poznaliśmy Whitney jako roześmianą i roztańczoną dziewczynę w teledysku "I Wanna Dance with Somebody", który w 1987 roku królował także w polskiej telewizji. Jednak w życiu nie było jej do śmiechu.

Sukces i rodzina

Status megagwiazdy zapewnił jej udział w kinowym hicie "Bodyguard" w 1992 roku. Za rolę piosenkarki Rachel zakochującej się w swoim ochroniarzu nie zebrała co prawda dobrych recenzji. Podbiła jednak serca milionów fanów muzyką z filmu, w tym napisaną przez gwiazdę country Dolly Parton balladą "I Will Always Love You". Do dzisiaj jej brawurowe wykonanie tego megahitu próbują naśladować uczestniczki programów typu talent show.



Zwykle bez powodzenia. W tym samym roku, u szczytu sławy, wyszła za mąż za wokalistę Bobby'ego Browna. Wkrótce na świat przyszła Bobbi Kristina, ich jedyne dziecko. "Dla córki mogłabym nawet zabić. Jestem tego pewna, bo żyję dla niej i gdy o nią chodzi, nie ma ze mną żartów. Tak samo traktuję męża i całą rodzinę. Po prostu jestem szalenie opiekuńcza" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Bobby Brown i Whitney Houston / Robin Platzer/Twin Images / Getty Images

Upadek gwiazdy

Wtedy Whitney próbowała jeszcze oszukać wszystkich, a może i samą siebie, że jej małżeństwo ma sens. Mówi się, że to przez Bobby’ego uzależniła się od narkotyków. Będąc z nim w związku, trzykrotnie poroniła. Urodziła jedynie Bobbi, córkę, która zresztą podzieliła jej los. Trzy lata po śmierci matki znaleziono ją nieprzytomną w wannie i po sześciu miesiącach w śpiączce zmarła 26 lipca 2015 roku w wieku 22 lat. Między Whitney a Bobbym dochodziło też do awantur. Jednym z powodów miała być zazdrość męża o przyjaciółkę gwiazdy Robyn Crawford.



Whitney była podejrzewana o romans z nią, nieakceptowany przez jej rodzinę. Rozwód z Bobbym wzięła w 2007 roku. Nie odnalazła już szczęścia. Zmarła w hotelu w Beverly Hills 11 lutego 2012 roku w wyniku przypadkowego utonięcia, do którego mogło przyczynić się zażycie kokainy i problemy z sercem.



Michał Wiśnicki