Robbie Williams z nową płytą. Zobacz teledysk "I Just Want People To Like Me"

Na kilka dni przed nowym rokiem Robbie Williams przypomniał o sobie nowym nagraniem. Piosenka zapowiada jego nowy studyjny album, który ukaże się 14 lutego.

Na płycie "Under the Radar Volume 3" znajdzie się 14 utworów. Każda piosenka to kompozycja, która z różnych powodów nie trafiła na wcześniejsze albumy Robbiego Williamsa. Całość zapowiada singiel "I Just Want People To Like Me", który zadebiutował już w sieci.

Robbie Williams to jeden z popularniejszych popowych wokalistów. Karierę zaczynał w zespole Take That. Jego solowe płyty sprzedały się na całym świecie w nakładzie ponad 75 milionów egzemplarzy.

Pierwszy solowy przebój Williamsa był coverem singla George'a Michaela "Freedom". Prawdziwa kariera artysty rozpoczęła się jednak dopiero wraz z wydaniem płyty "Life Thru a Lens" w 1997. Williams był współtwórcą wszystkich piosenek, większość napisał do spółki z Guyem Chambersem, który później został naczelnym współautorem i producentem Williamsa. Wokalista wspomina, że z płyty tryskało wprost dziecięce zadziwienie: "Jak to? To ja, sam jestem w stanie coś stworzyć?".

Kolejna płyta Williamsa "I've Been Expecting You" stała się prawie natychmiast wielkim przebojem. Większość materiału została napisana przez Williamsa i Guya Chambersa na Jamajce. Największe przeboje z albumu - "Millennium", "No Regrets", "Strong" i "She's the One"/"It's Only Us", który znalazł się w soundtracku do gry FIFA 2000.

W 2001 roku, po nagraniu z big-bandem standardu "Have You Met Miss Jones?" na ścieżkę dźwiękową do filmu "Dziennik Bridget Jones", Robbie Williams postanowił nagrać całą płytę właśnie w takim stylu. Powstał album "Swing When You're Winning", na którym znalazły się standardy wykonywane niegdyś przez Franka Sinatrę, Deana Martina czy Sammy'ego Davisa juniora. Były to piosenki, których Robbie słuchał, które kochał, które pamiętał z dzieciństwa.

W październiku 2016 roku ukazała się piosenka "Party Like a Russian", promująca ostatni album Williamsa "The Heavy Entertainment Show".

Williams wystąpił w 2015 roku w Tauron Arena Kraków w ramach trasy koncertowej "Let Me Entertain You Tour". Był to drugi występ wokalisty w Polsce po dwunastu latach przerwy.