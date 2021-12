Urodzony w Kingston na Jamajce Robbie Shakespeare był jednym z najbardziej wpływowych basistów w muzyce reggae. Razem z perkusistą Sly Dunbarem tworzyli duet Sly & Robbie, który brał udział w nagraniach ok. 200 tysięcy utworów!

Shakespeare (czasem nazywany "Basspeare") współpracował z czołówką muzyki reggae. Sly & Robbie zarówno jako producenci nagrań, jak i sekcja rytmiczna wspierająca innych w studiu, definiowali trendy w muzyce reggae.

Pierwszą gitarę basową muzykowi podarował Aston "Familyman" Barrett, którego później zastąpił w składzie wspierającego Boba Marleya zespołu The Wailers (wziął udział w nagraniach płyty "Catch a Fire" w utworach "Stir It Up" i "Concrete Jungle").



Reklama

Robbie był też basistą The Aggrovators - zespołu, który towarzyszył różnym artystom w studiu i na koncertach. W 1974 roku basista przekonał szefa grupy, producenta Bunny'ego Lee, że podczas najbliższej sesji nagraniowej za perkusją powinien usiąść Sly Dunbar. To był początek ich współpracy. W tym samym roku nagrywali też razem materiał jako członkowie studyjnej formacji The Upsetters - czytamy na profilu Ostróda Reggae Festival.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Peter Tosh Don't Look Back (You've Gotta Walk)

Duet założył własną wytwórnię, Taxi Records, i własne studio nagrań. Muzycy przez kilka lat występowali z Peterem Toshem, byłym muzykiem The Wailers. Na przełomie lat 70. i 80. rozpoczęła się ich wielka kariera poza Jamajką, gdy do współpracy zaprosił ich francuski wokalista Serge Gainsbourg.

Jako producenci i muzycy sesyjni nagrywali z takimi gwiazdami, jak m.in. Mick Jagger, Bob Dylan, Joe Cocker, Grace Jones, Sting & Shaggy (płyta "44/876"), Sinead O'Connor, Yoko Ono, Cyndi Lauper, No Doubt, Black Uhuru, Ky-Mani Marley czy Culture. W dorobku mieli także m.in. ścieżki muzyczne do filmów i seriali, remiksy piosenek Madonny, Britney Spears czy Paula McCartneya.

11-krotnie nominowani byli do Grammy, a nagrody zdobyli dwukrotnie.

Sly & Robbie uczestniczyli w sesji nagraniowej na Jamajce płyty polskiego projektu Rastasize "Day by Day" w 2008 roku.

Wystąpili w Polsce podczas Ostróda Reggae Festival 2011 wraz z Juniorem Reidem oraz na Warsaw Summer Jazz Days 2015 z Nilsem Petterem Molvaerem.