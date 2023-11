Ringo Starr sądził, że Beatlesi przetrwają... ledwie tydzień!

W wywiadzie dla "The Sunday Times", który przeprowadzono w związku z zeszłotygodniową premierą "ostatniego" utworu Beatlesów "Now And Then", Ringo Starr i Paul McCartney sięgnęli pamięcią do pierwszych sukcesów grupy z początku lat 60. ubiegłego wieku.

Reklama

"Nikt z nas nie przypuszczał, że to przetrwa tydzień" - powiedział 83-letni perkusista, dodając, że on i koledzy mieli już plany awaryjne. Zamierzał otworzyć zakład fryzjerski, Paul miałby pisać (w domyśle teksty piosenek i książki), a George Harrison uruchomiłby autokomis. "Ale to trwało i zakończyło się we właściwym czasie" - stwierdził legendarny perkusista.

McCartney był jednak większym optymistą. Przynajmniej tak to dziś pamięta. Przypuszczał, że zespół przetrwa dekadę, jeśli... mu się poszczęści. Tyle bowiem - jak stwierdził - maksymalnie utrzymywały się wtedy na szczycie grupy rock'n'rollowe. I faktycznie, grupa, która pod nazwą The Beatles zaistniała w 1960 r., rozpadła się dziesięć lat później (10 kwietnia 1970 r. ogłosił to właśnie Paul McCartney).

Obaj ex-Beatlesi wyrazili przy tym w wywiadzie ogromne zaskoczenie popularnością muzyki Beatlesów w dzisiejszych czasach. "Ile streamów zrobiliśmy w zeszłym roku? Miliard? Trzy miliardy? To mnie rozwala..." - stwierdził Starr. McCartney przyznał, że ta popularność od pokoleń, jest dla niego "oszałamiająca".

Zdjęcie The Beatles / materiały prasowe / materiały prasowe

Przypomnijmy, że piosenka "Now And Then" została opracowana przy pomocy sztucznej inteligencji, na bazie mizernej jakości zapisu z kasety magnetofonowej, nagranej w 1977 r. przez Johna Lennona w jego nowojorskim apartamencie. W premierowym utworze wystąpiła cała czwórka, choć Lennon zginął w 1980 r., a Harrison zmarł w 2001 r. W zeszły piątek (3 listopada) Starr i McCartney podzielili się również teledyskiem do tego utworu, wyreżyserowanym przez Petera Jacksona.